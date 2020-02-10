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كُتّاب وآراء
ماليزيا توسع الحظر على الوافدين من مدن الصين
وسعت ماليزيا، الأحد، الحظر على الزوار القادمين من الصين ليشمل إقليمي تشجيانغ وجيانغسو بعد قرار بكين إغلاق مدن في الإقليمين للحد من تفشي فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 800 شخص.
وفرضت ماليزيا يوم 27 يناير الماضي حظرا مؤقتا على المسافرين القادمين من إقليم هوبى الصيني وعاصمته ووهان بؤرة التفشي.
وأفادت نائبة رئيس الوزراء وان عزيزة وان إسماعيل بإن القرار يأتي في أعقاب تحرك الصين لتوسيع الإغلاق ليشمل خمس مدن في تشجيانغ ومدينتين في جيانغسو.
وتجدر الإشارة إلى أن إقليم هوبى معزول عن باقي أنحاء الصين منذ 23 يناير الماضي.
وقالت وان عزيزة في بيان "سيتم فرض قيود السفر وفقا لمنطقة الإغلاق التي تفرضها الحكومة الصينية"، مضيفة أنه سيتم فرض القيود على جميع السياح الذين زاروا هوبى وتشجيانغ وجيانغسو بغض النظر عن جنسيتهم.
وأبلغت ماليزيا عن 16 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا حتى السبت. وغادر اثنان من المرضى المستشفى بعد شفائهما.