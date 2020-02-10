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الرئيسية | خارج الحدود | اليابان تطلق قمرا اصطناعيا لرصد صواريخ كورية

اليابان تطلق قمرا اصطناعيا لرصد صواريخ كورية

اليابان تطلق قمرا اصطناعيا لرصد صواريخ كورية
هسبريس - إفي
الاثنين 10 فبراير 2020 - 03:40

أطلقت اليابان، الأحد، قمرا اصطناعيا للاستشعار تبرز من بين مهامه رصد عمليات إطلاق صواريخ من كوريا الشمالية.

وذكرت محطة التليفزيون المحلية (NHK) أن الصاروخ H2A الذي وضع القمر الاصطناعي في مداره انطلق من مركز تانيجاشيما الفضائي جنوبي اليابان وأن مهمة القمر هي التقاط صور للأرض من على ارتفاع مئات الكيلومترات.

ويعد الهدف الرئيسي من هذه الصور مراقبة قواعد اطلاق الصواريخ الكورية الشمالية وتقييم الأضرار التي تسببها الكوارث الطبيعية.

وتحظى اليابان حاليا بسبعة أقمار اصطناعية للاستطلاع ورصد الأرض وتعتزم زيادة عددها إلى عشرة.

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