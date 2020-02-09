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كُتّاب وآراء
مصرع عسكري جزائري في تفجير سيارة مفخخة
قالت وزارة الدفاع الجزائرية إن مفرزة للجيش الوطني الشعبي استُهدفت، اليوم في حدود العاشرة وخمسين دقيقة صباحا بمنطقة تيمياوين الحدودية ببرج باجي مختار/ الناحية العسكرية السادسة، من طرف انتحاري كان على متن مركبة رباعية الدفع مفخّخة.
وأضافت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان لها، أنه "فور كشف السيارة المفخخة تمكن العسكري المكلف بمراقبة المدخل من إحباط محاولة دخول هذه المركبة المشبوهة بالقوة، غير أن الانتحاري قام بتفجير مركبته متسببا في استشهاد الجندي الحارس".
وجاء ضمن البيان ذاته أنه "على إثر هذا الاعتداء الجبان، يتقدم اللواء السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، بخالص التعازي والمواساة لأسرة الشهيد وذويه الطيبين، منوها باليقظة التي تحلى بها أفراد المفرزة وتمكنهم من إحباط وإفشال هذه المحاولة اليائسة التي تبحث عن الصدى الإعلامي".
وأكّد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة "عزم قوات الجيش الوطني الشعبي على مكافحة الإرهاب وتعقب المجرمين عبر كامل التراب الوطني حفاظا على أمن واستقرار البلاد".