24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4808:1413:4716:4319:1020:26
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مؤرخ المملكة يدعو إلى النهوض بالتراث الشعبي عبر الفرجة والنكتة (5.00)

  2. الدار البيضاء تنفتح على الجامعات لتطوير "مختبر الوقاية الصحية" (5.00)

  3. العيسى: قيم الأُخوة الإنسانية تلغي الحواجز السلبية في عالم اليوم (5.00)

  4. الصين تستعين بالذكاء الاصطناعي لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" (5.00)

  5. سيارات الدولة في مؤتمر البام (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | فيروس "كورونا" يحصد أرواح 902 أشخاص بالصين

فيروس "كورونا" يحصد أرواح 902 أشخاص بالصين

فيروس "كورونا" يحصد أرواح 902 أشخاص بالصين
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 09 فبراير 2020 - 23:39

أعلنت السلطات الصينية تسجيل 2618 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" بالإضافة إلى وفاة 91 حالة بين المصابين مع نهاية التاسع من فبراير الجاري.

وجاء في بيان مفوضية الصحة في "هوبي" أن عدد الوفيات الناتجة عن فيروس "كورونا" على مستوى البلاد ارتفع إلى 902 على الأقل من بينهم 871 في "هوبي" وحدها.

وأضاف البيان أن عدد الإصابات المؤكدة في إقليم هوبي وحدة بلغ حتى الآن 29 ألفا و631 شخصا يتلقى منهم العلاج 22 ألفا و160 شخصا، وفقا لوكالة أنباء "بلومبرغ".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - هشام الأحد 09 فبراير 2020 - 23:51
ادا استمر هدا الفيروس بهده الوتيرة من وجهة نظري لربما نهاية الصين اصبحت وشيكة اتمنى من الله العلي القدير ان يحفظ بلدنا وهو عالم اننا لاحول ولاقوة لنا الا به
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
2 - مغربي الأحد 09 فبراير 2020 - 23:53
اللهم ألطف بنا يارب هدا الفيروس بالفعل شيء مرعب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
32
3 - ramos الأحد 09 فبراير 2020 - 23:55
اللهم احفظ بلادنا من كل شر ومن كل داء. الله يستر العدد غدي او كيزيد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
4 - said ruf الاثنين 10 فبراير 2020 - 00:25
اللهم احفظنا واحفظ كل البشر باختلافهم في الدين والعرق واشف جميع المرضى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.