فيروس "كورونا" يحصد أرواح 902 أشخاص بالصين

هسبريس - د.ب.أ

أعلنت السلطات الصينية تسجيل 2618 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" بالإضافة إلى وفاة 91 حالة بين المصابين مع نهاية التاسع من فبراير الجاري.

وجاء في بيان مفوضية الصحة في "هوبي" أن عدد الوفيات الناتجة عن فيروس "كورونا" على مستوى البلاد ارتفع إلى 902 على الأقل من بينهم 871 في "هوبي" وحدها.

وأضاف البيان أن عدد الإصابات المؤكدة في إقليم هوبي وحدة بلغ حتى الآن 29 ألفا و631 شخصا يتلقى منهم العلاج 22 ألفا و160 شخصا، وفقا لوكالة أنباء "بلومبرغ".