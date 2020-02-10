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كُتّاب وآراء
قيادة العمليات المشتركة تكذّب طلبات لمغادرة العراق
نفت قيادة العمليات المشتركة بالعراق، اليوم الاثنين، تقدم ثلاث دول بطلب لسحب قواتها من البلاد.
المتحدث باسم القيادة، اللواء تحسين الخفاجي، قال في تصريح صحافي: "الأنباء التي نُشرت بشأن تقديم فرنسا وألمانيا وأستراليا طلبا إلى قيادة العمليات المشتركة، من أجل وضع جدول زمني لسحب قواتها من العراق، عارية عن الصحة".
ودعا الخفاجي، ضمن التصريح نفسه، إلى "توخي الدقة في نقل المعلومة واعتمادها من المصادر الرسمية".
وكانت وكالة الأنباء العراقية نقلت عن البرلماني بدر الزيادي، عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، أن الدول الثلاث قدمت طلبا لسحب قواتها من العراق.