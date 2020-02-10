قتلى في هجوم قوات النظام على شمال غرب سوريا

آبين سمعان من سوريا*

قتل نحو ثلاثين مدنياً في قصف روسي وسوري كثيف استهدف شمال غرب سوريا، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، في وقت تواصل فيه قوات النظام عملياتها العسكرية في المنطقة بهدف السيطرة على كامل الطريق الدولي بين حلب ودمشق.

وفي دجنبر، بدأت قوات النظام بدعم روسي هجوماً واسعاً في مناطق في إدلب وجوارها تسيطر عليها "هيئة تحرير الشام"، وفصائل معارضة أخرى أقل نفوذاً، تأوي ثلاثة ملايين شخص.

وأفاد المرصد بأن "طائرات حربية روسية استهدفت قرية أبين سمعان، المكتظة بالنازحين في ريف حلب الغربي، المحاذي لمحافظة إدلب في شمال غرب البلاد، ما أسفر عن مقتل تسعة مدنيين، بينهم ستة أطفال، وإصابة 20 آخرين بجروح".

وشاهد مصور لوكالة "فرانس برس" في القرية عناصر من الدفاع المدني يبحثون وسط الظلام عن ضحايا تحت أنقاض مبنى مدمر، وعمات مجموعة منهم على إخراج رجل على قيد الحياة كان الدم يسيل من رأسه.

وجرى أحد المتطوعين حاملاً جثة طفلة، لفها ببطانية شتوية في حضنه، قبل أن يقاطعه أحد أقاربها راجياً إياه أن يأخذها بنفسه.

وتأتي الغارات غداة مقتل 14 مدنياً في قصف جوي شنته طائرات روسية مستهدفة قرية كفرنوران، في جنوب غرب حلب، كما قتل تسعة آخرين في قصف جوي ومدفعي شنته قوات النظام في مناطق تسيطر عليها هيئة تحرير الشام، وفصائل المعارضة الأخرى، في محافظتي إدلب وحلب المحاذيتين.

ومنذ دجنبر الماضي أسفر الهجوم، وفق المرصد، عن مقتل أكثر من 350 مدنياً، كما دفع، بحسب الأمم المتحدة، 586 ألف شخص إلى النزوح من مناطق التصعيد في إدلب وحلب باتجاه مناطق أكثر أمناً قرب الحدود الشمالية.

وحذرت منظمات إنسانية دولية من "كارثة إنسانية" جراء موجة النزوح الضخمة، قد تكون بين الأسوأ في سوريا منذ بدء النزاع فيها في العام 2011.

وبات مصير النازحين من التصعيد مجهولاً في منطقة تأوي أساساً ثلاثة ملايين نسمة، نحو نصفهم فروا على مر السنوات الماضية من مناطق سورية أخرى. وتزداد معاناتهم في فصل الشتاء مع انخفاض حاد في درجات الحرارة وصل إلى نحو درجة واحدة مئوية.

ولجأ الجزء الأكبر من النازحين إلى مناطق مكتظة أساساً بالمخيمات العشوائية قرب الحدود التركية في شمال إدلب، لم يجد كثر خيّما تأويهم أو حتى منازل للإيجار، واضطروا إلى البقاء في العراء في حقول الزيتون أو في سياراتهم أو حتى في أبنية مهجورة قيد الإنشاء.

طريق حلب دمشق

منذ ديسمبر، تركز هجوم قوات النظام على ريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي، ثم على ريف حلب الغربي والجنوبي الغربي المجاور، حيث يمر الطريق الدولي "إم 5" الذي يصل مدينة حلب بالعاصمة دمشق، ويعبر مدناً رئيسية عدة من حماة وحمص وصولاً إلى الحدود الجنوبية مع الأردن.

وسيطرت قوات النظام على عشرات القرى والبلدات، أبرزها مدينة معرة النعمان ومدينة سراقب في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.

واستعادت قوات النظام، الأسبوع الماضي، كامل الجزء من الطريق الذي يمر من محافظة إدلب، وتركز منذ ذلك الحين عملياتها على ريف حلب الجنوبي الغربي، وبات كيلومتران فقط يفصلانها عن السيطرة على الطريق بالكامل.

وباتت هيئة تحرير الشام والفصائل تسيطر على 52 في المئة فقط من محافظة إدلب وأجزاء من المحافظات الثلاث المحاذية لها، حلب وحماة واللاذقية، حسب المرصد.

وأعلن الجيش السوري، أمس الأحد، أنه سيطر على مساحة جغرافية تزيد عن 600 كيلومتر مربع في إدلب وحلب.

ومنذ سيطرة الفصائل الجهادية والمقاتلة على كامل المحافظة في العام 2015، صعدت قوات النظام، بدعم روسي، قصفها للمحافظة. وشنت هجمات برية قضمت خلالها مناطق عدة على مراحل.

توتر مستمر

محافظة إدلب والأجزاء المحاذية لها مشمولة باتفاق روسي تركي يعود إلى العام 2018، نص على إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مواقع سيطرة قوات النظام والفصائل، وعلى فتح طريقين دوليين، بينهما طريق حلب ـ دمشق.

إلا أن الاتفاق لم يُنفذ لأنه لم يحصل أي انسحاب لمقاتلي هيئة تحرير الشام، فيما استأنفت دمشق هجماتها على مراحل.

وبموجب الاتفاق، تنشر تركيا 12 نقطة مراقبة في المنطقة، باتت ثلاثة منها على الأقل محاصرة من قبل قوات النظام.

وأرسلت تركيا مؤخراً تعزيزات عسكرية ضخمة إلى المنطقة تتألف من مئات الآليات العسكرية، دخل القسم الأكبر منها بعد تبادل إطلاق النار قبل أسبوع بين القوات التركية والسورية خلف أكثر من 20 قتيلاً من الطرفين.

وحذر وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في مقابلة نشرت الأحد، قوات النظام من خرق الاتفاق. وقال: "إذا تواصل خرق الاتفاق، لدينا خطة ثانية، وخطة ثالثة"، مضيفاً: "نقول في كل مناسبة: لا تضغطوا علينا، وإلا فخطتنا الثانية وخطتنا الثالثة جاهزتان".

ولم يعط الوزير تفاصيل حول الخطتين، لكنه أشار إلى العمليات العسكرية التي نفذتها أنقرة في سوريا منذ العام 2016، مستهدفة بشكل أساسي المقاتلين الأكراد.

وفي الخامس من فبراير، أمهل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان دمشق حتى نهاية فبراير لسحب قواتها من محيط نقاط المراقبة التركية.

إلا أن قوات النظام واصلت عملياتها؛ وأكد الجيش السوري في بيان أن "محاولات الدول الداعمة للإرهاب لن تفلح في الحد من الانهيار المتزايد في صفوف تلك التنظيمات الإرهابية".