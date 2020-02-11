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الرئيسية | خارج الحدود | الجيش اللبناني: أعمال الشغب تشوه مطالب المحتجين

الجيش اللبناني: أعمال الشغب تشوه مطالب المحتجين

الجيش اللبناني: أعمال الشغب تشوه مطالب المحتجين
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 13:40

دعا الجيش وقوى الأمن الداخلي في لبنان، اليوم الثلاثاء، المحتجين إلى وقف أعمال الشغب بالتزامن مع مواجهات يشهدها محيط مجلس النواب.

وقال الجيش، عبر موقع "تويتر"، إن "أعمال الشغب والتعدي على الأملاك العامة والخاصة يشوه المطالب ولا يحققها، ولا يندرج في خانة التعبير عن الرأي".

وطالبت قوى الأمن الداخلي المتظاهرين بـ"الحفاظ على سلمية التظاهر وعدم القيام بأعمال شغب، والابتعاد عن السياج والجدار الاسمنتي حفاظا على سلامتهم".

جاءت المواجهات قبل بدء جلسة لمجلس النواب لمناقشة البيان الوزاري الذي أعدته حكومة رئيس الوزراء حسان دياب، والتصويت على منحها الثقة.

وحاول المتظاهرون اقتحام الحواجز حول مقر البرلمان لمنع النواب من دخول المبنى، وبالتالي عدم عقد الجلسة، بينما تحرك الأمنيون لتفريق المحتجين بقنابل الغاز وخراطيم المياه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - متطوع في المسيرة الخضراء الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 14:42
أين الجامعة العربية أيها الإخوة والأخوات لبنان يسير نحو الهاوية ومع ذالك تظنون أن هذا شأن داخلي أعتقد أن مايحدث في لبنان بدء منذ الإعلان عن استقالته الحريري من راسة الوزراء حينما كان في زيارته للمملكة العربية السعودية ومنذ العدول عن تلك الاستقالة أخدت الأمور تسير من سيء إلى أسوء
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