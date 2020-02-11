الجيش اللبناني: أعمال الشغب تشوه مطالب المحتجين

هسبريس ـ مُتابعة

دعا الجيش وقوى الأمن الداخلي في لبنان، اليوم الثلاثاء، المحتجين إلى وقف أعمال الشغب بالتزامن مع مواجهات يشهدها محيط مجلس النواب.

وقال الجيش، عبر موقع "تويتر"، إن "أعمال الشغب والتعدي على الأملاك العامة والخاصة يشوه المطالب ولا يحققها، ولا يندرج في خانة التعبير عن الرأي".

وطالبت قوى الأمن الداخلي المتظاهرين بـ"الحفاظ على سلمية التظاهر وعدم القيام بأعمال شغب، والابتعاد عن السياج والجدار الاسمنتي حفاظا على سلامتهم".

جاءت المواجهات قبل بدء جلسة لمجلس النواب لمناقشة البيان الوزاري الذي أعدته حكومة رئيس الوزراء حسان دياب، والتصويت على منحها الثقة.

وحاول المتظاهرون اقتحام الحواجز حول مقر البرلمان لمنع النواب من دخول المبنى، وبالتالي عدم عقد الجلسة، بينما تحرك الأمنيون لتفريق المحتجين بقنابل الغاز وخراطيم المياه.