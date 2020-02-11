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الرئيسية | خارج الحدود | منظمة الصحة: انتشار "وباء كورونا" خطير للغاية

منظمة الصحة: انتشار "وباء كورونا" خطير للغاية

منظمة الصحة: انتشار "وباء كورونا" خطير للغاية
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 16:20

قال رئيس المنظمة العالمية للصحة، اليوم الثلاثاء، إن تفشي فيروس كورونا يمثل تهديدا خطيرا للغاية للعالم، وذلك خلال مناشدة لتبادل عينات الفيروس وتسريع وتيرة الأبحاث في سبيل التوصل إلى عقاقير ولقاحات.

وأضاف المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في مستهل اجتماع بحضور أكثر من 400 باحث وممثل للسلطات الوطنية، "في ضوء وجود 99 بالمئة من الحالات في الصين فإن الأمر لا يزال إلى حد بعيد يمثل حالة طوارئ بالنسبة لذلك البلد، لكنه يمثل تهديدا خطيرا للغاية لبقية العالم".

وكشف المتحدث ذاته أن أول لقاح ضد فيروس كورونا الجديد لن يكون متاحا إلا بعد 18 شهرا "لذا فإنه يتعين علينا عمل كل شيء الآن باستخدام الأسلحة المتاحة"، مشيرا أن فيروس كورونا الجديد سيطلق عليه اسم كوفيد-19 .

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