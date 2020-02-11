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الرئيسية | خارج الحدود | ديْن الجزائر يعادل 45 بالمائة من الناتج الاجمالي

ديْن الجزائر يعادل 45 بالمائة من الناتج الاجمالي

ديْن الجزائر يعادل 45 بالمائة من الناتج الاجمالي
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 16:40

كشف رئيس الوزراء الجزائري، عبد العزيز جراد، أن الدين العمومي للجزائر بلغ 45 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، مشيرا إلى صعوبة الوضع الاقتصادي والمالي الذي تعيشه البلاد.

وقال جراد خلال عرض مخطط عمل الحكومة أمام مجلس النواب: "واجبي وحساسية الظرف يحتم علينا اطلاعكم على حقيقة الوضع الاقتصادي والمالي، الوضع المالي هش ومرتبط بالسوق العالمية للنفط".

ودعا إلى "عدم اليأس، لأن جيل اليوم قادر على تجاوز الأزمة"، مشيرا إلى أنه "سيتم إخراج البلاد من المرحلة السياسية والاقتصادية الصعبة نحو مرحلة جديدة".

يذكر أن احتياط الجزائر من النقد الأجنبي تراجع إلى 62 مليار دولار بنهاية 2019، مقابل 79.88 مليار دولار نهاية 2018، و97.33 مليار دولار نهاية 2017.

وأكد رئيس الوزراء الجزائري أن "هدف الحكومة هو استرجاع الثقة مع الشعب عبر خيار ديمقراطي اسمه التداول على السلطة" ، لافتا الانتباه إلى أن مخطط عمل الحكومة أعد تلبية لمتطلبات الشعب الجزائري، وأن عرضه يتزامن مع مرور سنة على الهبة الشعبية التي طغى عليها الطابع السلمي.

وقال جراد إن "التسيير الكارثي للدولة في السنوات الأخيرة أفضى لزعزعتها؛ وهو ما دفع الجزائريين للخروج للمطالبة بالتغيير الشامل للمنظومة السياسية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مغربي قح الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 16:59
فلوس الجزائر خلصوا بهم قروض الدول الإفريقية المناهضة للمغرب عاد الفلوس لي يخسروا على البول" يزاريو "....ايوا فينكم أيام عطيتو 5 مليارات دولار للبنك الدولي ...هذه بداية النهاية لان البترول والغاز مع الطاقات المتجددة الجديدة سيصبح من الماضي.سيارات المستقبل كهربائية.
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