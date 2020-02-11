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الرئيسية | خارج الحدود | "داعش" يتبنى الهجوم على قاعدة عسكرية بالجزائر

"داعش" يتبنى الهجوم على قاعدة عسكرية بالجزائر

"داعش" يتبنى الهجوم على قاعدة عسكرية بالجزائر
هسبريس - أ.ف.ب
الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 17:05

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، اليوم الثلاثاء، مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي استهدف الأحد قاعدة عسكرية جزائرية على الحدود مع مالي.

وصباح الأحد قام انتحاري بتفجير سيارة مفخخة حاول الدخول بها الى ثكنة عسكرية في منطقة تمياوين ببرج باجي مختار على بعد 1700 كلم جنوب الجزائر، بحسب وزارة الدفاع الجزائرية.

وقُتل في الهجوم جندي مكلف بمراقبة المدخل وتمكن من إحباط محاولة دخول سيارة الانتحاري الذي قام بتفجيرها.

وكتب تنظيم الدولة الإسلامية في تطبيق تلغرام "انطلق الأخ الاستشهادي عمر الأنصاري بسيارته المفخخة نحو قاعدة عسكرية للجيش الجزائري المرتد في منطقة تيمياوين بالقرب من حدود مالي أول أمس، وحين توسط القاعدة فجّر سيارته عليهم".

وأضاف أن ذلك "أدى لهلاك وإصابة العشرات وتدمير عدد من الآليات وأضرار مادية بالقاعدة".

وكان تنظيم الدولة أعلن مسؤوليته عن هجومين انتحاريين سابقين في الجزائر، استهدفا مقرين للشرطة وأديا لمقتل شخص واحد.

ويأتي اعتداء الأحد في وقت تسعى فيه الجزائر الى المشاركة في تسوية الأزمات الإقليمية وأولها النزاع الليبي.

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