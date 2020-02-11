عدد سكان مصر بالداخل يصل 100 مليون نسمة

هسبريس - رويترز

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر إن عدد سكان البلاد في الداخل وصل، اليوم الثلاثاء، إلى 100 مليون نسمة وهو ما يضيف عبئا على الحكومة التي ترى أن الزيادة السكانية الكبيرة تهدد خططها للإصلاح الاقتصادي.

وسجلت الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في شمال شرق القاهرة وصول عدد السكان إلى 100 مليون كما سجل ذلك موقع الجهاز على الإنترنت.