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كُتّاب وآراء
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عدد سكان مصر بالداخل يصل 100 مليون نسمة
الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 17:57
قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر إن عدد سكان البلاد في الداخل وصل، اليوم الثلاثاء، إلى 100 مليون نسمة وهو ما يضيف عبئا على الحكومة التي ترى أن الزيادة السكانية الكبيرة تهدد خططها للإصلاح الاقتصادي.
وسجلت الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في شمال شرق القاهرة وصول عدد السكان إلى 100 مليون كما سجل ذلك موقع الجهاز على الإنترنت.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - محمد الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 18:16
اللهم زد وبارك اللهم اعز الاسلام والمسلمين
2 - حسني الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 18:22
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم، كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومِن قلَّةٍ نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذٍ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السَّيل، ولينزعنَّ الله مِن صدور عدوِّكم المهابة منكم، وليقذفنَّ الله في قلوبكم الوَهَن.
3 - ملاحظ مغربي. الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 18:50
شعب مصر شعب عريق وصاحب تاريخ وحضارة تمتد من فجر التاريخ...
شعب مصر شعب ذكي بالفطرة... عندما لاحظ أن الخوانجية سيدمرون بلدهم بغبائهم السياسي والفكري.. نظموا ثورة تصحيحية ضدهم شاركم فيها اكثر من ثلاتين مليون مصري، وبعد ذلك التفتوا إلى قيادتهم العسكرية التي جنبت مصر حمام دم مثلما وقع في اليمن وسوريا...
الآن مصر ماشاء الله تحتل الريادة في إفريقيا على جميع الأصعدة اقتصاديا وعسكريا .
شعب مصر شعب ذكي بالفطرة... عندما لاحظ أن الخوانجية سيدمرون بلدهم بغبائهم السياسي والفكري.. نظموا ثورة تصحيحية ضدهم شاركم فيها اكثر من ثلاتين مليون مصري، وبعد ذلك التفتوا إلى قيادتهم العسكرية التي جنبت مصر حمام دم مثلما وقع في اليمن وسوريا...
الآن مصر ماشاء الله تحتل الريادة في إفريقيا على جميع الأصعدة اقتصاديا وعسكريا .
4 - خدو المتال من الصين الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 18:56
الدول التي تعتمد على أقتصاد الريع في تراء طبقة معينة و الأستتمارات الخارجية التي لاتشغل سوى 40 في المائة لتغطية العجز في وجود حل للبطالة لأن مسؤوليها يخدمون مصالح شباب حزبهم فقط بالتعينات المباشرة هده الحكومات تخاف من التزايد السكاني الذي يؤتر على أقتصادها الوهمي لأنه مبني على لاشيء وبالتالي فالحل السهل والسريع هو القمع والسجن لمن قال بغيت نخدم ونسكن ونتعالج
خدو العبرة من الصين التي أصبحت تاني أكبر أقتصاد في العالم وعدد سكانه يتجاوز المليار زائد تركيا التي لديها حاليا أكتر من 100 مليون نسمة بين المواطنين ولاجئين ومع ذالك أردوغان يحت المواطنين على الأنجاب لأن أقتصادهم مبني على الطاقات البشرية و التنمية الأقتصادية المحلية والأستتمارات الوطنية حتى أذا نهب المسؤول يستتمر ما نهب في مشاريع محلية في بلده يفيد ويستفيد لكن ديالنا يقوم بتهريبها للبنوك الخارجية وبقات تما يقدر يموت في أي لحظة ومشاو دوك الملاير فداك الكونط بقاو تما حيت سري عارفو غير هو بوحدو وفي الأخير كاتستافد منو ديك الدولة
خدو العبرة من الصين التي أصبحت تاني أكبر أقتصاد في العالم وعدد سكانه يتجاوز المليار زائد تركيا التي لديها حاليا أكتر من 100 مليون نسمة بين المواطنين ولاجئين ومع ذالك أردوغان يحت المواطنين على الأنجاب لأن أقتصادهم مبني على الطاقات البشرية و التنمية الأقتصادية المحلية والأستتمارات الوطنية حتى أذا نهب المسؤول يستتمر ما نهب في مشاريع محلية في بلده يفيد ويستفيد لكن ديالنا يقوم بتهريبها للبنوك الخارجية وبقات تما يقدر يموت في أي لحظة ومشاو دوك الملاير فداك الكونط بقاو تما حيت سري عارفو غير هو بوحدو وفي الأخير كاتستافد منو ديك الدولة
5 - رشيد الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 19:25
هذا الرقم الذي تشهر به مصر يغري المستثمرين لأنه يوحي بأن هذا البلد هو سوق استهلاكي كبير.
المستثمرون يبحثون بالدرجة الأولى عن مثل هذا السوق الاستهلاكي. من المحتمل ان تكون مصر لم تصل لهذا الرقم بعد وتكون هذه استراتيجية من الحكومة المصرية لجلب المزيد من المستثمرين.
المستثمرون يبحثون بالدرجة الأولى عن مثل هذا السوق الاستهلاكي. من المحتمل ان تكون مصر لم تصل لهذا الرقم بعد وتكون هذه استراتيجية من الحكومة المصرية لجلب المزيد من المستثمرين.
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