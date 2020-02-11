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السودان يعتزم تسليم البشير إلى الجنائية الدولية
الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 15:28
صرح مصدر حكومي سوداني رفيع المستوى لشبكة "سي إن إن" اليوم الثلاثاء أنه سيتم تسليم الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة تهم تتعلق بجرائم حرب.
كان قد تم الإطاحة بالبشير في أبريل 2019 بعد أشهر من الاحتجاجات على مستوى البلاد.
يواجه البشير خمس تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتهمتين بارتكاب جرائم حرب في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فيما يتعلق بالأعمال العسكرية السودانية في دارفور بين عامي 2003 و2008.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمري اعتقال بحق البشير، مارس 2009 ثم في يوليوز 2010.