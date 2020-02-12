24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4608:1313:4716:4519:1220:28
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. المدرسة التيميدية (5.00)

  2. "برنامج الصحة المدرسية" يصل إلى دواوير إملشيل (5.00)

  3. طلبة: "البكالوريوس" خيار إستراتيجي لإصلاح التعليم العالي بالمغرب (5.00)

  4. أطبّاء بالنّاظور يُقاربون "واقع الصحّة بالرّيف" (5.00)

  5. المعركة الانتخابية الأمريكية .. الجمهوريون يغزون معقل الديمقراطيين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | فيروس "كورونا" يسجل 1110 حالة وفاة بالصين

فيروس "كورونا" يسجل 1110 حالة وفاة بالصين

فيروس "كورونا" يسجل 1110 حالة وفاة بالصين
هسبريس - أ.ف.ب
الأربعاء 12 فبراير 2020 - 00:10

ارتفعت الأربعاء حصيلة الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد في الصين إلى 1110 أشخاص، بعد أن أبلغت مقاطعة هوبي عن 94 حالة وفاة جديدة.

وفي تحديثها اليومي للوضع المتعلق بانتشار الفيروس، أكدت اللجنة الصحية في هوبي أيضا تسجيل 1,638 إصابة جديدة في المقاطعة التي تقع في وسط البلاد، والتي كانت البؤرة التي انتشر منها الفيروس في دجنبر الماضي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - هشام الأربعاء 12 فبراير 2020 - 01:31
ان الله على كل شيء قدير عالم الغيب والشهادة انها حكمته اظن انها نهاية هده الدولة في كل المجالات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.