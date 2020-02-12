فيروس "كورونا" يسجل 1110 حالة وفاة بالصين

هسبريس - أ.ف.ب

ارتفعت الأربعاء حصيلة الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد في الصين إلى 1110 أشخاص، بعد أن أبلغت مقاطعة هوبي عن 94 حالة وفاة جديدة.

وفي تحديثها اليومي للوضع المتعلق بانتشار الفيروس، أكدت اللجنة الصحية في هوبي أيضا تسجيل 1,638 إصابة جديدة في المقاطعة التي تقع في وسط البلاد، والتي كانت البؤرة التي انتشر منها الفيروس في دجنبر الماضي.