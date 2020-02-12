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كُتّاب وآراء
وكالة "ناسا" الأمريكية تبحث عن رواد فضاء جدد
تبحث إدارة الطيران والفضاء الأمريكية، المشتهرة اختصارا بتسمية "ناسا" عن رواد جدد لتوسيع فريق استكشاف الفضاء التابع لها.
ودعت الوكالة جميع الأمريكيين المؤهلين لذلك لتقديم الطلبات، خلال الفترة من 2 إلى 31 مارس المقبل، ليصبحوا ضمن الفئة القادمة من رواد الفضاء.
وتسعى "ناسا"، التي يعمل لديها 48 رائد فضاء نشط، إلى توسيع نطاق فريقها لتوفير الطواقم اللازمة للمركبات الفضائية التي تقصد عدة وجهات ودفع عمليات الاستكشاف كجزء من مهام برنامج "أرتميس" وما وراءه.
وتهدف المهمة "أرتميس" إلى جعل رواد الفضاء يهبطون مجددا على القمر بحلول عام 2024، تمهيدا لإرسال رواد فضاء في نهاية المطاف إلى المريخ.
ويتعين على المرشحين لمهام رواد الفضاء أن يكونون مواطنين أمريكيين وحاصلين على درجة الماجيستير في العلوم أو التكنولوجيا أو الهندسة أو الرياضيات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
اللي بغا يدفع السيفي، المرجو مدنا بالبريد الإلكتروني لناسا
و شكراً
بالنسبة إلى الأخ الذي تتوفر فيه الشروط ولا ينقصه الا البريد الإلكتروني، أقول لك : إربي ربي؟