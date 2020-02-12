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الرئيسية | خارج الحدود | وكالة "ناسا" الأمريكية تبحث عن رواد فضاء جدد

وكالة "ناسا" الأمريكية تبحث عن رواد فضاء جدد

وكالة "ناسا" الأمريكية تبحث عن رواد فضاء جدد
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 12 فبراير 2020 - 15:02

تبحث إدارة الطيران والفضاء الأمريكية، المشتهرة اختصارا بتسمية "ناسا" عن رواد جدد لتوسيع فريق استكشاف الفضاء التابع لها.

ودعت الوكالة جميع الأمريكيين المؤهلين لذلك لتقديم الطلبات، خلال الفترة من 2 إلى 31 مارس المقبل، ليصبحوا ضمن الفئة القادمة من رواد الفضاء.

وتسعى "ناسا"، التي يعمل لديها 48 رائد فضاء نشط، إلى توسيع نطاق فريقها لتوفير الطواقم اللازمة للمركبات الفضائية التي تقصد عدة وجهات ودفع عمليات الاستكشاف كجزء من مهام برنامج "أرتميس" وما وراءه.

وتهدف المهمة "أرتميس" إلى جعل رواد الفضاء يهبطون مجددا على القمر بحلول عام 2024، تمهيدا لإرسال رواد فضاء في نهاية المطاف إلى المريخ.

ويتعين على المرشحين لمهام رواد الفضاء أن يكونون مواطنين أمريكيين وحاصلين على درجة الماجيستير في العلوم أو التكنولوجيا أو الهندسة أو الرياضيات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - محمد الادريسي الأربعاء 12 فبراير 2020 - 15:41
باللاه سيرو تبدلو الجنسية ايها الشباب العاطلون عن العمل، متعرفو اش يوقع، من لحمارة لطيارة،
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5
2 - عباس الأربعاء 12 فبراير 2020 - 15:52
السلام عليكم
اللي بغا يدفع السيفي، المرجو مدنا بالبريد الإلكتروني لناسا
و شكراً
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3
3 - زواقي الأربعاء 12 فبراير 2020 - 15:58
جميع الشروط المطلوبة من وكالة ناسا لأصبح رائد فضاء متوفرة في شخصي ماعدا الجنسية الأمريكية. هذه هي الصكوعية و إلا فلا.
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5
4 - هشام كولميمة الأربعاء 12 فبراير 2020 - 16:19
فرق واضح و شاسع بين العقل و النقل،بين من يكتشف و من يَجْتَرُّ ما قيل من 14 قرن.بين من يخترع و من همه الوحيد هو الحلال و الحرام............
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-1
5 - التاريخ المنسي الأربعاء 12 فبراير 2020 - 16:31
الم تكن امريكا جزاء من المغرب يوما ما ثم إبتعدت وتركتنا.نوجه مصيرنا مع أناس لا يفكرون إلا في أنفسهم.ادعوا الرئيس ترمب إلى إرسال اسطوله الخامس لينقدنا من التيه في أرض العجائب والغرائب
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0
6 - hafid الأربعاء 12 فبراير 2020 - 16:35
البريد الالكتروني
بالنسبة إلى الأخ الذي تتوفر فيه الشروط ولا ينقصه الا البريد الإلكتروني، أقول لك : إربي ربي؟
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