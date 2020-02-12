خطر التشرد يهدد مئات الأسر الفلسطينية في بغداد

هسبريس ـ مُتابعة

أعلن عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية علي البياتي، اليوم الأربعاء، أن 300 أسرة فلسطينية باتت مهددة بالتشرد في العراق بعد قطع مفوضية شؤون اللاجئين تعويضات الإيجار عنهم.

وقال البياتي، في بيان بثه موقع "السومرية نيوز" العراقي اليوم، إن تلك العوائل لديها نية بالتظاهر في "ساحة التحرير"، وسط العاصمة، للبحث عن حلول.

وأضاف: "بعد قطع مفوضية شؤون اللاجئين بدلات الايجار عنهم، هناك 300 عائلة فلسطينية في بغداد، أغلب أفرادها من المرضى وكبار السن والأطفال والأرامل، مهددة بالتشرد في العراق".

وأضاف البياتي أن "هناك نية للتوجه إلى ساحة التحرير للبحث عن حلول مع أهل البلد؛ للمطالب بالحقوق المتراكمة منذ أربعة أشهر".