24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:46
|08:13
|13:47
|16:45
|19:12
|20:28
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- سعد سرحان يدعو إلى فتح "حساب جديد" للمغاربة في "بنك الثقة"
- عرض إنتاج "الدراسات الأيبيرية" بمعرض الكتاب
- بين 2016 و2020 .. مشاهد من الطريق نحو "البيت الأبيض"
- مطار الناظور سابعا في حجم النقل الجوي بالمغرب
- احتجاجات الصيادلة
سعد سرحان يدعو إلى فتح "حساب جديد" للمغاربة في "بنك الثقة" (5.00)
قريباً .. 70 حافلة إسرائيلية مستعملة تجوب شوارع الدار البيضاء (5.00)
تقرير: فيروس "كورونا" يهدد منتجي النفط في العالم بضربة مزدوجة (5.00)
- "إخوان العثماني" يتهمون الوزير العلمي بـ"استهداف الاقتصاد التركي" - (121)
- قريباً .. 70 حافلة إسرائيلية مستعملة تجوب شوارع الدار البيضاء - (116)
- تزويد سيارات الدولة بالمحروقات يكلف الخزينة 100 مليار سنتيم - (85)
- كفالة بـ 3 ملايين تفتحُ الحدود في وجه مُغتصب قاصر بمراكش - (83)
- مسيرة "رفض صفقة القرن" تكشف أخطاء "قاتلة" لإسلاميي المغرب - (54)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
بابا الفاتيكان فرنسيس يرفض ترسيم كهنة متزوجين
لم يقر بابا الفاتيكان فرنسيس الأول اقتراحا بالسماح بترسيم رجال متزوجين ليصبحوا كهنة في منطقة الأمازون، وذلك كان سيعد استثناء خاصا لقاعدة عزوبية الكهنة.
وفي أكتوبر، اقترح أساقفة منطقة الأمازون خلال قمة للأساقفة تعرف باسم "السينودس" السماح بترسيم رجال متزوجين، فقط في منطقتهم، لمعالجة النقص الخطير في الكهنة في الأجزاء النائية بمنطقة الغابات المطيرة.
وفي وثيقة تمثل رده الرسمي على هذه القمة لم يشر البابا إلى هذا، كما استبعد السماح لغير الكهنة بمنح أسرار القربان المقدس ولا تلقي الاعترافات.
وكان من شأن موافقة البابا على ترسيم كهنة متزوجين، حتى ولو في منطقة الأمازون فقط، أن يفاقم التوترات مع منتقديه المحافظين الذين يرون أن بابويته تعتبر ليبرالية بشكل مفرط.