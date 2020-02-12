بابا الفاتيكان فرنسيس يرفض ترسيم كهنة متزوجين

هسبريس ـ مُتابعة

لم يقر بابا الفاتيكان فرنسيس الأول اقتراحا بالسماح بترسيم رجال متزوجين ليصبحوا كهنة في منطقة الأمازون، وذلك كان سيعد استثناء خاصا لقاعدة عزوبية الكهنة.

وفي أكتوبر، اقترح أساقفة منطقة الأمازون خلال قمة للأساقفة تعرف باسم "السينودس" السماح بترسيم رجال متزوجين، فقط في منطقتهم، لمعالجة النقص الخطير في الكهنة في الأجزاء النائية بمنطقة الغابات المطيرة.

وفي وثيقة تمثل رده الرسمي على هذه القمة لم يشر البابا إلى هذا، كما استبعد السماح لغير الكهنة بمنح أسرار القربان المقدس ولا تلقي الاعترافات.

وكان من شأن موافقة البابا على ترسيم كهنة متزوجين، حتى ولو في منطقة الأمازون فقط، أن يفاقم التوترات مع منتقديه المحافظين الذين يرون أن بابويته تعتبر ليبرالية بشكل مفرط.