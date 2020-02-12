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انخفاض معدل نمو حالات الإصابة بفيروس كورونا

انخفاض معدل نمو حالات الإصابة بفيروس كورونا
هسبريس - إفي
الأربعاء 12 فبراير 2020 - 15:55

بدأ معدل نمو حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في التباطؤ بعدما بلغ أوجه في الرابع من فبراير الجاري، بواقع ثلاثة آلاف و887 حالة إصابة جديدة.

وبحسب أحدث البيانات الصادرة الأربعاء عن اللجنة القومية للصحة في الصين، وتجمع حصيلة الـ24 ساعة الأخيرة بتوقيت البلد الآسيوي، فإن حالات الإصابة الجديدة بلغت ألفين و15، ما يمثل انخفاضا بمقدار 48.2% مقارنة بنفس اليوم من الأسبوع السابق.

وتعد هذه أكبر نسبة انخفاض فيما يتعلق بحالات الإصابة الجديدة منذ 30 يناير الماضي.

وأعلنت الصين الأربعاء عن ارتفاع عدد حالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا الجديد لتصل إلى ألف و113 شخصا، من بين 44 ألفا و653 حالة إصابة تم رصدها في كل أنحاء البلاد، إلا أنه تم شفاء أربعة آلاف و742.

وبذلك، بلغت نسبة الشفاء من الفيروس 10.6% بعد أن كانت 1.3% في 27 يناير الماضي.

وتم تسجيل غالبية حالات الإصابة والوفاة في مقاطعة هوبي الصينية التي تعد مدينة ووهان، مركز تفشي المرض، عاصمتها.

وتتشابه أعراض فيروس كورونا الجديد الذي أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية اسم "2019-nCoV" بشكل مؤقت، مع أعراض البرد، إلا أنها قد تكون مصحوبة بحمى وشعور بالإرهاق وسعال جاف وضيق في التنفس.

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