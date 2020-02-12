رسائل إلكترونية تتسبب في إخلاء مساجد بألمانيا

هسبريس - د.ب.أ

أخلت السلطات الألمانية في ولاية شمال الراين فيستفاليا، اليوم الأربعاء، ثلاثة مساجد بسبب تهديدات.

وأعلنت الشرطة أن المساجد التي تقع في مدن إيسن وأونا وهاجن تلقت بعد ظهر اليوم رسائل إلكترونية تتضمن تهديدات.

وقال متحدث باسم الشرطة:" أخلينا المباني المهددة، ولم يؤد الأمر إلى أضرار حتى الآن"، مضيفا أنه تم إغلاق الشوارع المحيطة بالمساجد من أجل تجنب أي تهديد محتمل على المارة ووسائل النقل.

وتم إغلاق شارع يزدحم بحركة المرور في إيسن، ولا يزال انتشار الشرطة مستمرا حتى وقت مساء اليوم.