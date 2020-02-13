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كُتّاب وآراء
حفتر يتلقى دعوة رسمية من ماكرون لزيارة فرنسا
سلم كريستوف فارنو، مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية الفرنسية، الأربعاء، المشير خليفة حفتر قائد ما يسمى الجيش الوطني الليبي، دعوة رسمية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارة باريس.
وكان حفتر قد بحث اليوم في الرجمة، ضاحية بنغازي الشرقية، مع فارنو التطورات في الأزمة الليبية.
ونقلت وكالة نوفا الإيطالية اليوم عن المكتب الإعلامي للجيش، قوله إن حفتر بحث اليوم مع كريستوف فارنو، مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية "سبل مكافحة الإرهاب في المنطقة".