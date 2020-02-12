تطوير أربعة لقاحات محتملة ضد فيروس "كورونا"

هسبريس – د.ب.أ

كشفت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية سمية سواميناثن، اليوم الأربعاء، أن هناك أربعة لقاحات محتملة لفيروس كورونا "كوفيد-19" يجري تطويرها، موضحة أن اختبار تلك اللقاحات قد يبدأ خلال شهور.

وقالت سواميناثن في مؤتمر صحفي في جنيف إن من بين المواد التي يتم تطويرها، يمكن بدء التجارب البشرية للقاح واحد أو اثنين من اللقاحات الواعدة خلال ثلاثة أو أربعة أشهر.

ومع ذلك، حذرت سواميناثن من أن تطوير لقاح وإنتاجه للاستخدام الواسع، قد يستغرق عاما أو عاما ونصف العام.

وأضافت سواميناثن أنه سيتم اختبار العديد من الأدوية الموجودة حاليا، لمعرفة ما إذا كان يمكن استخدام أي منها لعلاج فيروس "كوفيد-19".