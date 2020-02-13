وزيران يغادران موقع المسؤولية في حكومة بريطانيا

هسبريس ـ مُتابعة

قام رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتغيير الوزير المعني بشؤون أيرلندا الشمالية، جوليان سميث، بعدما أجرى تعديلا وزاريا اليوم الخميس.

ووجه سميث الشكر لجونسون في تغريدة لمنحه "فرصة خدمة هذا الجزء الرائع من بريطانيا".

وفاجأ عزل سميث بعض المراقبين، نظرا لأنه ساعد مؤخرا في التوسط في استئناف تقاسم السلطة في حكومة أيرلندا الشمالية المفوضة؛ بعد ثلاث سنوات من تعليقها.

من جهة أخرى، استقال وزير الخزانة البريطاني ساجد جاويد، بشكل غير متوقع، من حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون.

ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية عن مصادر قولها إن "جاويد استقال خلال تعديل وزاري لأنه رفض قبول طلب جونسون بفصل مستشارين".

وكان جاويد تولى منصبه، في شهر يوليوز الماضي، بعد أن استقال سلفه فيليب هاموند من المنصب لدى تولي جونسون رئاسة مجلس الوزراء.