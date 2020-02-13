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فيروس "كورونا" يحصد أول ضحية في اليابان
الخميس 13 فبراير 2020 - 15:35
أعلنت السلطات اليابانية، اليوم الخميس، وفاة امرأة كانت مصابة بفيروس كورونا الجديد، لتصبح أول حافة وفاة في اليابان بالفيروس القادم من الصين.
وذكرت وزارة الصحة أن الضحية عمرها 80 عاما وكانت تعيش في بلدة كاناغاوا في جنوب طوكيو.