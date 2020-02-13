24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:45
|08:12
|13:47
|16:45
|19:13
|20:29
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- إيفانكا ترامب تشيد بتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء في المغرب
- الفكر الإرهابي .. والسلاح الجرثومي!
- التمويل التعاوني والتشغيل الذاتي للشباب
- سجون الأحداث.. إصلاحيات بأية مواصفات؟
- "اليربوع الأزرق" .. عندما أجرت فرنسا أول تجربة نووية بالجزائر
كوهين: الصّهيونية تدمّر اليهودية المغربية .. والنضال يحقّق الأمل (5.00)
"أياكس" و"تشيلسي" يعلنان انتقال حكيم زياش إلى الدوري الإنجليزي (5.00)
خرشوش .. "عملاق مغربي" يطمح إلى الالتحاق بـ"أسود الأطلس" (5.00)
- إصابات ودماء وتحطيم سيارات في شغب "كلاسيكو" الجيش والرجاء - (130)
- "حافلات إسرائيلية" تثير زوبعة في البيضاء أمام صمت المسؤولين - (98)
- نقابات الصيادلة تنتقد تخفيض أسعار مائة دواء جديد في المغرب - (55)
- حافلات إسرائيل بالبيضاء - (47)
- وزارة التربية تخفف الاحتقان بالاستجابة لمطالب "الأساتذة المتعاقدين" - (41)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مدن إيطالية تدعم الحكم الذاتي بالصحراء المغربية
عبرت 18 مدينة إيطالية في منطقة كانافيس (شمال) عن دعمها لمبادرة منح الحكم الذاتي للصحراء المغربية.
وفي تصريح مشترك، صدر عقب لقاء مؤسساتي عقد مؤخرا في مدينة ريفارو لوكانافيس، أشاد عمداء 18 مدينة إيطالية في كانافيس التابعة لجهة بيمونت (شمال غرب إيطاليا) "بمسلسل الجهوية المتقدمة الذي يقضي بتبني سياسة جديدة وأكثر دينامية في مجال التدبير الترابي".
وأبرز التصريح المشترك أنه بالفعل، أبدت الجماعات الحضرية الإيطالية التزامها بمواكبة هذ المسلسل "الذي يحتل فيه مقترح منح الحكم الذاتي للصحراء المغربية مكانة مركزية".
وعبر ممثلو الجماعات الحضرية الإيطالية الـ 18، يضيف التصريح، عن تقديرهم العالي للتحول الإيجابي الذي يشهده المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس في مجال تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والتقدم الاقتصادي والنهوض بأوضاع المرأة والدفاع عن الحوار بين الثقافات.
من جهة أخرى، اعتبرت الجماعات الثمانية عشر أن تواجد على التراب الإيطالي جالية مغربية تساهم بشكل فعال في تحقيق التنمية الاقتصادية على المستويين الإقليمي والمحلي، يمثل نموذجا ل لاندماج والتفاهم.
ويندرج هذ التصريح المشترك بين الجماعات الحضرية في منطقة كانافيس وسفارة المملكة في إيطاليا في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وإيطاليا التي تم توقيعها في الرباط في فاتح نونبر 2019.
وجاء هذ التصريح المشترك عقب لقاء مؤسساتي عقد يوم 25 يناير 2020 في مدينة ريفارو لوكانافيس (شمال) من أجل تحديد قطاعات التعاون اللامركزي في المجال الاقتصادي والتدبير المحلي.