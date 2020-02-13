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الرئيسية | خارج الحدود | مدن إيطالية تدعم الحكم الذاتي بالصحراء المغربية

مدن إيطالية تدعم الحكم الذاتي بالصحراء المغربية

مدن إيطالية تدعم الحكم الذاتي بالصحراء المغربية
هسبريس - و.م.ع
الخميس 13 فبراير 2020 - 17:19

عبرت 18 مدينة إيطالية في منطقة كانافيس (شمال) عن دعمها لمبادرة منح الحكم الذاتي للصحراء المغربية.

وفي تصريح مشترك، صدر عقب لقاء مؤسساتي عقد مؤخرا في مدينة ريفارو لوكانافيس، أشاد عمداء 18 مدينة إيطالية في كانافيس التابعة لجهة بيمونت (شمال غرب إيطاليا) "بمسلسل الجهوية المتقدمة الذي يقضي بتبني سياسة جديدة وأكثر دينامية في مجال التدبير الترابي".

وأبرز التصريح المشترك أنه بالفعل، أبدت الجماعات الحضرية الإيطالية التزامها بمواكبة هذ المسلسل "الذي يحتل فيه مقترح منح الحكم الذاتي للصحراء المغربية مكانة مركزية".

وعبر ممثلو الجماعات الحضرية الإيطالية الـ 18، يضيف التصريح، عن تقديرهم العالي للتحول الإيجابي الذي يشهده المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس في مجال تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والتقدم الاقتصادي والنهوض بأوضاع المرأة والدفاع عن الحوار بين الثقافات.

من جهة أخرى، اعتبرت الجماعات الثمانية عشر أن تواجد على التراب الإيطالي جالية مغربية تساهم بشكل فعال في تحقيق التنمية الاقتصادية على المستويين الإقليمي والمحلي، يمثل نموذجا ل لاندماج والتفاهم.

ويندرج هذ التصريح المشترك بين الجماعات الحضرية في منطقة كانافيس وسفارة المملكة في إيطاليا في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وإيطاليا التي تم توقيعها في الرباط في فاتح نونبر 2019.

وجاء هذ التصريح المشترك عقب لقاء مؤسساتي عقد يوم 25 يناير 2020 في مدينة ريفارو لوكانافيس (شمال) من أجل تحديد قطاعات التعاون اللامركزي في المجال الاقتصادي والتدبير المحلي.

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