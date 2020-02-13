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كُتّاب وآراء
بوتين يتعهد بعدم تقنين زواج المثليين في روسيا
تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بعدم تقنين زواج المثليين في بلاده طالما بقي رئيسا لها.
وقال بوتين في اجتماع لمناقشة التعديلات المحتملة على الدستور: " لن يحدث هذا خلال فترتي في الرئاسة"، بحسب تصريحات نشرتها وسائل الإعلام الحكومية.
ويعتبر الترويج العلني للمثلية الجنسية جريمة في روسيا بموجب تشريع اتحادي وقع عليه بوتين عام 2013.
ويشغل بوتين (67 عاما) منصب سلطة سواء كرئيس أو رئيس وزراء منذ عقدين، ومن المقرر أن تنتهي فترة رئاسته الحالية في عام 2024. وهو أول زعيم روسي أو سوفيتي يقضى أطول فترة في السلطة منذ جوزيف ستالين.
ويرجح مراقبون إمكانية احتفاظ بوتين بالسلطة بعد إجراء بعض التعديلات التي يجري النظر فيها، بعد انتهاء ولايته، كرئيس للوزراء يتمتع بسلطة موسعة، أو عضو بمجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان الروسي) مدى الحياة أو رئيس لمجلس الدولة الاستشاري.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
خصوصا و نحن في الألفية الثالثة و عصر التدفق السريع للمعلومة .
ليس من الصواب أن تكون هناك فئة مقصية لا ذنب لها و غير مسؤولة عن سبب إقصائها .
المثلية الجنسية لا تقدم للعالمية شيء سوى الشواذ و الامراض الجسدية و النفسية لذلك حرمها الله عز و جل
هذا رئيس و شخص مسيحي لا يسمح بزواج المثليين.
بينما هناك بعض البيادق داخل البلدان العربية و الاسلامية يا حسرة من يدافع عن زواج المثليين بمبرر حرية التصرف في الجسد و حرية الفردية.......
نسأل الله السلامة.