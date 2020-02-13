أمريكا تحجز 150 صاروخا إيرانيا في بحر العرب

هسبريس من الرباط

صادرت البحرية الأمريكية 150 صاروخا من صنع إيراني، في بحر العرب، كانت في طريقها إلى الميليشيات الحوثية في اليمن، وفق ما أوردته القيادة الوسطى في الجيش الأمريكي.

ومن بين الصورايخ المحجوزة 3 أرض جو، وأخرى مضادة للدبابات، كانت في طريقها إلى الحوثيين في اليمن، وفق ما أكده الجيش الأمريكي.

وتعرف العلاقات بين واشنطن وطهران توترا كبيرا، خصوصا بعد مقتل القائد العسكري في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في قصف أمريكي قرب مطار بغداد.