فيروس "كورونا" يقتل 1483 شخصا في الصين

هسبريس - د.ب.أ

أعلنت السلطات الصينية وفاة 116 حالة إضافية بفيروس كورونا القاتل حتى نهاية يوم الخميس 13 فبراير الجاري، بالإضافة إلى إصابة 4 آلاف و823 حالة جديدة.

وأفادت وكالة أنباء بلومبرغ بأن عدد الوفيات في الصين ارتفع إلى 1483 على الأقل، وذلك مع إعلان هوبي عن 116 حالة وفاة أخرى.

وأعلنت اليابان أمس عن حالة وفاة جديدة على أراضيها، ما يجعلها الوفاة الثالثة خارج الصين.