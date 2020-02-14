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كُتّاب وآراء
أمن روسيا يطيح بأحد المساهمين في تمويل "داعش"
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، أنه تم اعتقال شخص في موسكو يشتبه في قيامه بجمع الأموال لتمويل تنظيم "داعش" الإرهابي.
وجاء في بيان لجهاز الامن الفدرالي الروسي أنه "تم اعتقال المشتبه فيه البالغ من العمر 34 سنة، والذي ثبت في حقه أنه قام بالفعل بنقل 25 مليون روبل إلى المنظمة الإرهابية".
كما أشار إلى أن المعني بالأمر كان على رأس شبكة لجمع التبرعات، ومسؤولا عن إرسال هذه الاموال إلى تنظيم "الدولة الإسلامية".
واوضح المصدر ذاته أن "جهاز الأمن الفيدرالي الروسي صادر لدى المتهم وسائل اتصال وأدوات الدفع والمستندات التي تؤكد تورطه في أنشطة غير قانونية".
واشار البيان الى أنه "بفضل التعاون مع الخدمة الفيدرالية للإشراف المالي، والمديرية العامة لمكافحة التطرف في وزارة الداخلية، تمكن المحققون من إيقاف هذه الأنشطة غير القانونية، والظنين ستتم متابعته بتهمة المساعدة في الأنشطة الإرهابية".