24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4408:1113:4716:4619:1420:29
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. رسامو الكاريكاتير يرفضون "إقصاء بطاقة الفنان" (5.00)

  2. باحثة مغربية تتوج بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر ‎ (5.00)

  3. ‪تزوير وصفة طبية يقود شابا إلى السجن بتزنيت‬ (5.00)

  4. خمس سنوات حبسا تنتظر رئيس "أنكا" ومن معه‬ (5.00)

  5. ركود اقتصادي يخنق سبتة المحتلّة بعد إغلاق المنافذ الحدودية‬ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | طارق رمضان يواجه تهمتين جديدتين بالاغتصاب

طارق رمضان يواجه تهمتين جديدتين بالاغتصاب

طارق رمضان يواجه تهمتين جديدتين بالاغتصاب
هسبريس - أ.ف.ب
الجمعة 14 فبراير 2020 - 13:40

وجّهت إلى المفكر الإسلامي طارق رمضان تهمتان إضافيتان بالاعتداء على امرأتين في 2015 و2016 في باريس، ليرتفع عدد تهم الاغتصاب في حقه إلى أربعة، وفق ما أفاد محاميه وكالة "فرانس برس".

وينفي رمضان أن يكون اعتدى، يوما، على تلك النساء. بينما كانت تهمتا اغتصاب وجهتا إلى رمضان، أول مرة، في الثاني من فبراير 2018.

وحضر الداعية نفسه إلى محكمة باريس بعد أكثر من سنة على الإفراج عنه؛ واستجوابه الأخير في إطار هذا الملف.

وحاول طارق رمضان البالغ 57 عاما، منذ ذلك الحين، إلغاء الإجراءات القضائية في حقه؛ إلا أن النيابة العامة الباريسية وسعت، خلال الصيف، التحقيق ليشمل ثلاث ضحايا محتملات أخريات.

ولم يؤكد التحقيق رواية إحدى النساء الثلاث وتدعى "إلفيرا"، إلا أن القضاة قرروا توجيه التهم إلى المفكر الإسلامي في القضيتين الأخريين بعد استجواب دام خمس ساعات.

وحددت الشرطة، من خلال صور ورسائل وجدتها في حاسوب رمضان، هوية المرأتين المعنيتين بالاعتداء.

وقال إيمانويل مارسينيي، محامي رمضان، إن "ثمة إصرارا على ملاحقة طارق رمضان مهما كلف الثمن وخلافا للأدلة".

وأضاف: "فيما أكاذيب أول مدعيتين باتت مكشوفة، وجه إليه الاتهام مجددا مع أن المرأة الأولى المعنية قالت بنفسها إن العلاقات كانت بالتراضي؛ فيما المرأة الثانية لم تتقدم بأي شكوى".

ومضى يقول: "هذه القضية باتت مشينة ومقلقة، بسبب انحرافها وانتهاكها لقواعد القانون".

ور هينيش، محامية المشتكية البالغة 37 عاما، قالت: "كان للقضاة فهم مختلف للوقائع التي نددت بها موكلتي، عما يراه رمضان"، مضيفة أن موكلتها "ستكتفي بالكلام أمام قضاة التحقيق".

وبدأت قضية رمضان في نهاية أكتوبر 2017 حين رفعت الناشطة النسوية هند العياري و"كريستيل" شكوى ضده، لاتهامه بالاغتصاب في 2009 و2012.

ووُجّهت إلى المفكر الإسلامي، في إطار هاتين القضيتين، تهمة "الاغتصاب" و"اغتصاب شخص ضعيف"، إذ إن "كريستيل" من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ورمضان هو حفيد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، وكان يعمل أستاذا في جامعة أوكسفورد إلى حين إجباره على الاستقالة عندما ظهرت اتهامات الاغتصاب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - مواطن الجمعة 14 فبراير 2020 - 13:51
يسول "إخوانه" دياولنا. عندهم التخريجة : زواج الفاتحة !!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-13
2 - زواقي الجمعة 14 فبراير 2020 - 13:55
قلنا التهمة الأولى كذبة . الثانية مشكوك فيها . ولكن الثالثة تابته .اما الرابعة فقد اكملت بها شرع ألله و لكن خارج ما تدعو له.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-14
3 - يونس الرباطي الجمعة 14 فبراير 2020 - 14:01
فضائح المنتسبين إلى جماعة الإخوان المسلمين لا تنتهي. يُزكّون أنفسهم و يعتبرون نفسهم ملائكة منزهون و الآخرون شياطين و ينسون أنهم بشر مثل باقي البشر.
و مع ذلك سوف يخرج علينا أتباعهم للدفاع عنهم في إطار أنصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-17
4 - هشام كولميمة الجمعة 14 فبراير 2020 - 14:05
أعتقد أنه يكفي اعترافه و اعترافهن بأن تلك العلاقات كانت بالتراضي...و هنا ما موقف الذين يتبجحون بأنهم مسلمون.(يقولون مالا يفعلون).شكرا على التفاعل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.