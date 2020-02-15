24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4308:1013:4716:4719:1520:30
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. لعنة "ليليث" للدّكتورة نادين طربيّه.. (5.00)

  2. "الصحراء" تُعيق فتح ملف ضرب منطقة الريف بالغازات الكيماوية (5.00)

  3. رغيب واختراق الهواتف (5.00)

  4. تحضيرات عيد الحب (5.00)

  5. ضحية شغب الكلاسيكو (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | قراصنة إيرانيون يخترقون 3 جامعات هولندية

قراصنة إيرانيون يخترقون 3 جامعات هولندية

قراصنة إيرانيون يخترقون 3 جامعات هولندية
هسبريس - رويترز
السبت 15 فبراير 2020 - 00:25

ذكرت مؤسسة البث الهولندية "إن.أو.إس"، الجمعة، أن شركة "برايس ووترهاوس كوبرز للاستشارات" اكتشفت أن إيرانيين، تدعمهم حكومة طهران، سعوا لاختراق مواقع إلكترونية تخص جامعات في أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا خلال الشهور الماضية.

ولم يتضح إن كانت محاولات الاختراق قد نجحت، بما فيها محاولات اختراق أجهزة ثلاث جامعات هولندية، بينما قالت مؤسسة البث نقلا عن جروين نابر، أخصائي الأمن الإلكتروني، إن المخترقين كانوا يحاولون سرقة مواد أكاديمية لاستخدامها في مدارس إيرانية.

وتوترت العلاقات الدبلوماسية بين إيران وهولندا منذ اتهم الهولنديون طهران بالتخطيط لعمليتي اغتيال سياسي في الأراضي المنخفضة؛ مما دفع الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات عليها في العام الماضي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.