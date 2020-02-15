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كُتّاب وآراء
قراصنة إيرانيون يخترقون 3 جامعات هولندية
ذكرت مؤسسة البث الهولندية "إن.أو.إس"، الجمعة، أن شركة "برايس ووترهاوس كوبرز للاستشارات" اكتشفت أن إيرانيين، تدعمهم حكومة طهران، سعوا لاختراق مواقع إلكترونية تخص جامعات في أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا خلال الشهور الماضية.
ولم يتضح إن كانت محاولات الاختراق قد نجحت، بما فيها محاولات اختراق أجهزة ثلاث جامعات هولندية، بينما قالت مؤسسة البث نقلا عن جروين نابر، أخصائي الأمن الإلكتروني، إن المخترقين كانوا يحاولون سرقة مواد أكاديمية لاستخدامها في مدارس إيرانية.
وتوترت العلاقات الدبلوماسية بين إيران وهولندا منذ اتهم الهولنديون طهران بالتخطيط لعمليتي اغتيال سياسي في الأراضي المنخفضة؛ مما دفع الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات عليها في العام الماضي.