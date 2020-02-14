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اعتقال نشطاء يطالبون بعلمانية الدولة في موريتانيا
الجمعة 14 فبراير 2020 - 15:07
بلغ عدد المعتقلين لدى الشرطة، اليوم الجمعة، أحد عشر ناشطا من حراك "نريد موريتانيا علمانية"، والتي بدأت الشرطة الليلة الماضية في توقيفهم دون توجيه تهمة لهم.
وقالت مصادر مطلعة إن الموقوفين نشطاء يجاهرون بدعواتهم إلى "علمانية الدولة" وشاركوا خلال اليومين الماضيين في مراسم تشييع مسيحي توفي في موريتانيا.
ومن أبرز المعتقلين الناشطة مكفولة منت ابراهيم؛ المعروفة بنشاطها ضد الحركات الإسلامية ودفاعها عن حرية الاديان والمعتقدات.
وأضافت المصادر أن محامية الناشطة التقتها اليوم الجمعة بمركز اعتقالها، وشملت لائحة الموقوفين صحفيين ومجموعة من الكتاب.
وأطلق ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي، مؤخرا، حراكا يطالب بعلمانية الدولة الموريتانية وإبعداها عن "التخندق الديني".