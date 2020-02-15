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الرئيسية | خارج الحدود | "مسيرة التعليم" تستقطب آلاف المشاركين بدبي

"مسيرة التعليم" تستقطب آلاف المشاركين بدبي

"مسيرة التعليم" تستقطب آلاف المشاركين بدبي
هسبريس - أ.ف.ب
السبت 15 فبراير 2020 - 04:18

شارك آلاف من الإماراتيين والمقيمين في الإمارات، الجمعة، في مسيرة من أجل التعليم بتنظيم من "دبي العطاء"، حسب ما أعلنه المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

ومشى المشاركون مسافة 3 كيلومترات تضامنا مع الأطفال والشبان في الدول النامية الذين يضطرون لقطع المسافة ذاتها يوميا للوصول إلى المدرسة فقط، حسب المنظمين.

ونقل بيان عن رئيس العمليات في "دبي العطاء"، عبد الله الشحي، قوله: "إنه لأمر مفرح حقاً أن نرى أشخاصا من مختلف الفئات العمرية مجتمعين بصوتٍ واحد لدعم ملايين الأطفال في البلدان النّامية ممّن يواجهون تحديات باستمرار في سعيهم للحصول على التعليم".

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