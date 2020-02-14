الإمارات تعلن شفاء حالتين مصابتين بـ"كورونا"

هسبريس - متابعة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم، شفاء حالتين جديدتين لمصابين بفيروس كورونا المستجد، ممن كانوا يتلقون الرعاية الطبية في مستشفيات الدولة، ليصل بذلك عدد الحالات التي تم الإعلان عن شفائها إلى 3 حالات من إجمالي 8 حالات مسجلة.

وقالت الوزارة، اليوم، إن الحالتين الجديدتين اللتين تم شفاؤهما هما لمواطنين صينيين، الأول يبلغ من العمر 41 عاما وابنه يبلغ من العمر 8 سنوات، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.

وذكر المصدر ذاته أن "تعافي الحالات وشفاؤها يجسد كفاءة النظام الصحي في الدولة، حيث تعتبر وزارة الصحة ووقاية المجتمع صحة وسلامة المواطنين والمقيمين من أولوياتها الاستراتيجية التي تعمل عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية في المنظومة الوطنية، وتسخر لها القدرات والموارد الوطنية".

ورافقت وكالة أنباء الإمارات، لي شيوي هانغ، القنصل العام لجمهورية الصين في دبي والدكتورة فاطمة العطار، استشاري ومدير مكتب اللوائح الصحية بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، خلال زيارتهما اليوم للأب الصيني وابنه لتقديم التهنئة لهما على تعافيهما التام من المرض.

وتقدم المتعافيان من الفيروس بـ"الشكر والتقدير للقيادة في الدولة ولوزارة الصحة ووقاية المجتمع للرعاية والاهتمام الكبيرين منذ دخلوهما إلى المستشفى وحتى تعافيهما التام من المرض وعودتهما لممارسة حياتهما الطبيعية".

وأشاد لي شيوي هانغ بموقف دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا مع جمهورية الصين الشعبية وما أظهرته من رسائل تعاضد وتكاتف، مثنيا على منظومة الرعاية الصحية المتطورة التي تتمتع بها الدولة والتي أثمرت عن شفاء المصابين وتعافيهما بشكل كامل.

يشار إلى أن الوزارة كانت أعلنت، الأسبوع الماضي، شفاء الحالة الأولى للمواطنة الصينية ليو يوجيا "73 عاما"، وتعافيها التام من أعراض المرض.