24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4308:1013:4716:4719:1520:30
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. لعنة "ليليث" للدّكتورة نادين طربيّه.. (5.00)

  2. "الصحراء" تُعيق فتح ملف ضرب منطقة الريف بالغازات الكيماوية (5.00)

  3. رغيب واختراق الهواتف (5.00)

  4. تحضيرات عيد الحب (5.00)

  5. ضحية شغب الكلاسيكو (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | فيروس "كورونا" يسجل 139 حالة وفاة جديدة

فيروس "كورونا" يسجل 139 حالة وفاة جديدة

فيروس "كورونا" يسجل 139 حالة وفاة جديدة
هسبريس - أ.ف.ب
السبت 15 فبراير 2020 - 00:53

أعلنت السلطات الصينية، اليوم السبت، أنّ فيروس كورونا المستجدّ أودى حتى اليوم بحياة أكثر من 1500 شخص في الصين القاريّة بعدما سجّلت مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، 139 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وفي سياق تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات، قالت السلطات الصحية في هوبي، المقاطعة الواقعة في وسط البلاد والتي ظهر الفيروس للمرة الأولى في عاصمتها ووهان في أواخر دجنبر الماضي، إنّ الوباء حصد خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة أرواح 139 شخصاً وأصيب به 2420 شخصاً إضافياً، أي نصف عدد الذين أصيبوا بالفيروس في اليوم السابق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.