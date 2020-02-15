فيروس "كورونا" يسجل 139 حالة وفاة جديدة

هسبريس - أ.ف.ب

أعلنت السلطات الصينية، اليوم السبت، أنّ فيروس كورونا المستجدّ أودى حتى اليوم بحياة أكثر من 1500 شخص في الصين القاريّة بعدما سجّلت مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، 139 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وفي سياق تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات، قالت السلطات الصحية في هوبي، المقاطعة الواقعة في وسط البلاد والتي ظهر الفيروس للمرة الأولى في عاصمتها ووهان في أواخر دجنبر الماضي، إنّ الوباء حصد خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة أرواح 139 شخصاً وأصيب به 2420 شخصاً إضافياً، أي نصف عدد الذين أصيبوا بالفيروس في اليوم السابق.