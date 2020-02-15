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مقتل 15 طفلا في حريق بدار للأيتام في هايتي
السبت 15 فبراير 2020 - 00:57
قالت السلطات في هايتي، أمس الجمعة، إن 15 طفلا لقوا حتفهم في حريق شب خلال الليل في دار للأيتام تديره منظمة مسيحية أمريكية غير هادفة للربح.
ولقي طفلان حتفهما حرقا بالنيران التي أتت على دار (كنيسة فهم الكتاب المقدس) للأيتام في ضواحي بورت أو برنس عاصمة هايتي، بينما توفي 13 اختناقا. والكنيسة مقرها بنسلفانيا.
ولم يتضح حتى على الفور سبب الحريق.
وقالت أرييل جينتي فيلدروين مديرة معهد الرعاية الاجتماعية في هايتي إن دار الأيتام التي كانت ترعى نحو 60 طفلا لا تملك تصريحا من الدولة للعمل. و35 فقط من بين 754 دارا للأيتام في هايتي مصرح بها رسميا، بينما تسعى 100 أخرى للحصول على ترخيص بالعمل.