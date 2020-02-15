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الرئيسية | خارج الحدود | فرنسا تعلن أول وفاة بفيروس "كورونا" خارج آسيا

فرنسا تعلن أول وفاة بفيروس "كورونا" خارج آسيا

فرنسا تعلن أول وفاة بفيروس "كورونا" خارج آسيا
هسبريس - أ.ف.ب
السبت 15 فبراير 2020 - 11:26

أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية أنييس بوزان، اليوم السبت، وفاة مريض مصاب بفيروس كورونا المستجدّ كان يُعالج في مستشفى في فرنسا منذ أواخر يناير الماضي وهو سائح صيني يبلغ من العمر ثمانين عاماً.

وأشارت الوزيرة الفرنسية خلال مؤتمر صحافي إلى أن حالة الوفاة هذه هي "الأولى خارج آسيا والأولى في أوروبا". وحتى الآن، كانت سُجّلت ثلاث وفيات فقط خارج الصين القارية في الفيليبين وهونغ كونغ واليابان.

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