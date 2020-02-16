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الرئيسية | خارج الحدود | هكذا يتغلغل أردوغان في إفريقيا لإحياء "إمبراطورية عثمانية بائدة"

هكذا يتغلغل أردوغان في إفريقيا لإحياء "إمبراطورية عثمانية بائدة"

هكذا يتغلغل أردوغان في إفريقيا لإحياء "إمبراطورية عثمانية بائدة"
هسبريس من الرباط
الأحد 16 فبراير 2020 - 13:00

يرى المتتبعون للشأن الدولي أن التواجد العسكري التركي في ليبيا، بذريعة دعم حكومة الوفاق ضد الجيش الوطني الليبي، يتمثل الغرض منه في إحياء الامبراطورية العثمانية التي كان نفوذها قد امتد إلى الجزائر، دون أن يشمل المغرب.

وبحسب دراسة تحليلية نشرها مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، فإن تركيا بدأت مع رجب طيب أردوغان تفكر في إحياء مجد "الامبراطورية العثمانية" منذ سنة 2003 بعد إعداد "استراتيجية تنمية العلاقات الاقتصادية مع البلدان الأفريقية، التي كان هدفها المعلن هو الحصول على المواد الخام، وتعزيز التجارة مع أفريقيا. وفي عام 2008، عُقدت قمة التعاون التركية الأفريقية في إسطنبول. ومنذ ذلك الحين حدثت طفرة في الزيارات رفيعة المستوى إلى القارة".

ويسعى الرئيس التركي، بحسب الدراسة التحليلية، إلى إعادة تشكيل الأوضاع الجيوسياسية في أفريقيا، ذلك أنه بعد افتتاح القاعدة العسكرية في الصومال سنة 2018، "وقّعت تركيا مع نظام الرئيس المخلوع عمر البشير عقد إيجار لميناء سواكن، وهي جزيرة سودانية في البحر الأحمر كانت ‏تُعتبر ميناءً عثمانيًّا قديماً. وادّعت أنقرة أنها تخطط لإعادة تطويره كمنتجع ‏سياحي ‏بتمويل قطري، لكن الخفيّ هو السعي لتطويق بعض الدول التي تعاديها أنقرة".

ويؤكد الكاتب الدكتور حمدي عبد الرحمان أن التحركات التركية ترتبط "بالصراع الدولي على الموارد الطبيعية في كل من البحر الأحمر وشرق المتوسط. وقد تورطت تركيا بشكل سافر في الأزمة الليبية، وهو ما يخالف ادعاءاتها السابقة بالتركيز على جوانب التعاون الاقتصادي والتنموي. فقد وقفت تركيا خلف حكومة الوفاق الوطني بزعامة فايز السراج، حيث أرسلت ‏طائرات بدون طيار مسلحة ومستشارين عسكريين ومتمردين سوريين متحالفين مع أنقرة إلى طرابلس".

وظهرت بوادر التغلغل الاستراتيجي لتركيا، بحسب الدراسة نفسها، مع الجولة التي قام بها أردوغان في إفريقيا أواخر يناير 2020، والتي شملت الجزائر والسنغال وزامبيا؛ إذ تبين أن هناك "محاولات لإعادة تشكيل ميزان القوى الدولي، ولا سيما التنافس التركي-الفرنسي من جهة، والبحث عن حلفاء جدد بعد سقوط نظام الإخوان المسلمين في السودان من جهة أخرى. وتُشير الإحصاءات إلى أنه منذ عام 2017، حلت تركيا محل فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في الجزائر، باعتبارها أكبر مستثمر أجنبي في البلاد من خلال نحو ألف شركة تركية. وقد تجاوز حجم التجارة الجزائرية التركية في نهاية عام 2019 مبلغ 4 مليارات دولار".

وبحسب المصدر نفسه، فإن التحرك التركي صوب أفريقيا "ينطلق من طموحات قوية وأحلام إمبراطورية تاريخية، يستند في مشروعه التوسعي إلى الاعتماد على القوة العسكرية جنبًا إلى جنب مع الأدوات الاقتصادية والدبلوماسية. وتُمثّل حالة الضعف والهشاشة التي تُعاني منها الدول الأفريقية-مثل ليبيا والصومال-وضعًا مثاليًّا للاستغلال من قبل العديد من القوى الوسطى الطموحة وعلى رأسها تركيا، وهو ما يُكرر حالة التدافع الأولى على أفريقيا من قبل القوى الأوروبية خلال الفترة الإمبريالية".

ويسعى نظام أردوغان، من خلال هذه الاستراتيجية التي اعتمدها في افريقيا، إلى استعادة أمجاد الإمبراطورية العثمانية على التراب الأفريقي. حيث كان معظم الشمال الأفريقي والسودان وإريتريا وإثيوبيا وبلاد الصومال جزءًا من الدولة العليا، كما امتد نفوذ العثمانيين من خلال معاهدات الصداقة والتحالف إلى إمبراطورية كانم-بورنو التي كانت تسيطر على ما يشكل حاليًّا دول نيجيريا والنيجر وتشاد، ووصل النفوذ العثماني إلى منطقة الكيب في الجنوب الأفريقي حينما اتجه "أبو بكر أفندي" إلى هناك ليكون إمامًا للمسلمين. كما شارك مسلمو جنوب أفريقيا بنشاط في حملات بناء سكة حديد الحجاز، وجمعوا الكثير من الأموال.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - المعلق الأحد 16 فبراير 2020 - 13:06
تركيا دولة تنتمي إلى المنطقة و مع ذلك تجد من يستنكر و يرفض وجودها. اما الكيان الصهيوني الذين أتوا من كل بقاع العالم و الأمريكان الذين يبعدون عنا بعشرات آلاف الكيلومترات فمرحبا بهم ليل نهار و لا نرفض او نستنكر وجودهم.
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125
2 - محمد من طاطا. الأحد 16 فبراير 2020 - 13:11
ولماذا لم يتجه نحو أوروبا. الم تكن جزءا من إمبراطورية العثمانيين.
او فلسطين
لانها اقوى وسيصطدم بالاقوياء.
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-68
3 - الربيع الأحد 16 فبراير 2020 - 13:11
و عن ماذا تبحث الصين من خلال تغلغلها في افريقيا؟.بعض الدول والجهات تغار من تركيا اما لاسباب ايديولوجية أو بسبب عقلية تؤمن أن النجاح يخص فقط دول دون غيرها
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111
4 - واو الأحد 16 فبراير 2020 - 13:13
....وسيبقى المغرب الرقم الصعب .
هنا في اوربا محلات تجارية مغربية تبيع المواد المغربية و يشتريها الكل و ختى الاجانب اما في المغرب فالمغاربة داءما ينتقدون المنتوج المغربي. سبحان الله.
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9
5 - Driss الأحد 16 فبراير 2020 - 13:13
قانون العلاقات الدولية البقاء للاقوى..يعني اي دولة تتحاول تبسط نفوذها لتأمين مصالحها وليس تركيا لوحدها حتى امريكا.. حتى الصين حتى روسيا حتى المغرب
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72
6 - يونس الرباطي الأحد 16 فبراير 2020 - 13:21
يوجد في المغرب طابور خامس يدافع عن إردوغان و تركيا ضدا على مصالح بلدهم المغرب. وعادة يكونون يُكِنون الولاء للجماعة و ليس للوطن. هؤلاء لو قال إردوغان أنه سيحتّل بلدهم لصفقوا له و استقبلوه بالزغاريد. يأكلون الغلة و يسبون الملة.
متناسين أن هذه الأفعال هي خيانة عظمى للوطن.
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-55
7 - رشيد الأحد 16 فبراير 2020 - 13:22
تركيا كقوة اقتصادية تسعى لاكتساح اسواق جديدة بافريقيا خصوصا القارة بدون بنية تحتية و بدون مستشفيات و صناعة بدائية تعود للعصر الحجري
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31
8 - مغربي الأحد 16 فبراير 2020 - 13:22
الله يوفقك يا أردوغان في ارجاع مجد أسلافك لترفع راية المسلمين عاليا و تسترجع فلسطين السليبة .
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62
9 - إبن المملكة الأحد 16 فبراير 2020 - 13:32
أردوغان صراحة كان غادي مزيان في ظرف أقل من 10 سنوات ضاعف الناتج القومي الخام لتركيا ثماني مرات ... أصبح الإقتصاد التركي من العشرين الأقوى عالميا ... صناعة محلية لطائرات و جميع أنواع الالالت العسكرية ... تطور هائل في قطاع السياحة و النسيج و الصناعات الغذائية ... إلى أن سياسته الخارجية جد متهورة ... هناك دول أقوى بكثير من تركيا و لم تدع أحد يجرها إلى المستنقع الليبي ... كما له عدد لا محصور من الأعداء ... دول الخليج كلها ما عدا قطر و سلطنة عمان ... مصر،قبرص،اليونان،فرنسا ... و يزعج في كثير من الأحيان حتى ألمانيا ، أمريكا ، و روسيا ... و قام مؤخرا بإستفزاز الهند ... أظن أن السياسة الخارجية لأردوغان إذا آستمرت على هذا الحال ... فستدمر تركيا بطريقة أو بأخرى ...
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-10
10 - محمد المغربي الأحد 16 فبراير 2020 - 13:36
من حق اي دولة ان تدافع عن مصالحها اينما كانت ، وهذا لا يعيبها لان الجميع يفعل ذلك ،فلما تركيا لا ؟، هناك الصين فرنسا الولايات المتحدة الامريكية الكيان الغاصب لفلسطين ومناوراته ضد العرب و المسلمين في القارة الافريقية ، المغرب و دول اخرى كل حسب قدراته، تركيا البلدالمسلم نعيب عليها ذلك ، العرب اعداء انفسهم يتركون العدو و يحقدون على بعضهم البعض و على اخوانهم في الدين.
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28
11 - Observateur الأحد 16 فبراير 2020 - 13:36
شهية أردوغان الأولى تتجه نحو ليبيا والجزائر!! وحسب مختصين السبب هو إعادة بنائهما من أجل مستقبل أفضل لمواطنيهما
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11
12 - المعلق الحرررررر الأحد 16 فبراير 2020 - 13:37
الجزائر كانت تحت وصاية الاتراك قبل احتلالها من الاستدمار الفرنسي و هي الآن تعود بعقد علاقة اقتصادية قوية مع الجزائر سيوقع عليها الرئيس تبون عند زيارته لتركيا قريبا و سيرافقه مجموعة كبيرة من الاقتصاديين و رجال الاعمال لتوقيع ملفات في العديد من القطاعات و لذا اقول مرحبا بهم في بلدهم لأنهم مسلمون و خبز الدار لا يأكله البراني أي الاجنبي .
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21
13 - simo الأحد 16 فبراير 2020 - 13:40
أولا نرحب بأي تدخل في بلادنا بشرك مبدأ رابح رابح ورعاية المصالح الإقتصادية لبلدنا. ولكن التدخل التركي في إفريقيا فهو مخالف تماما عن كل الأعراف الإقتصادية. أولا تدخل تركيا مبني على الأيديولوجية الدينية لأن في كل بقعة حط فيها الأتراك تكون جهة مساندة لهم من الإخوان الذين يجهلون الكثير عن العمق العلماني التركي. فمثلا في المغرب له حزب خرب البلاد ولا يهمه إن ترك الوطن فريسة لآردوغان لأن الوطنية لا تهمهم أمام الخونجة. ثانيا تدخله له بعد إستراتيجي عسكري بإرسال قواته وإقامة قواعده وهذا يخدم حلف الناتو الذي سمح له باستخدام جل أسلحته للتصدي للهيمنة الروسية والصينية وحتى الإيرانية في سوريا وليبيا. والملاحظ هو توججه الآن لباكستان ليخترق الحلف السعودي هناك ومعتمدا على أتباعه بهذا البلد وهنا وجد نفسه وجها لوجه مع الهند بخرجاته المعتادة لكسب الشارع الإسلامي مستغلا كل قضاياه من الأراضي المحتلة في فلسطين ومسلمي الصين وإلى ولاية الكاشمير. فنجده دائما يركب على هذه القضايا بالشعارا التي يتحمس لها أتباعه وهو في الحقيقة لن يقدم أي شيء لها سوى إرسال قواته لقتل معارضيه من المسلمين.
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-4
14 - من المغرب الأحد 16 فبراير 2020 - 13:41
الجزيرة وبعد القنوات والابواق استطاعت تلميع صورة اردغان ويضن ان تركيا صنعت وفعلت ولا يعلم حتى نسبة البطالة مرتفعة في تركيا مقارنة مع المغرب فلا نعرف بعض العقول المحدودة عن أي انجاز يتكلمون .لكن عقلية المغربي يكره ان ينجح اخوه المغربي لكن اذا فعلها الاردغاني الكل يهلل له
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-5
15 - عبدالكريم بوشيخي الأحد 16 فبراير 2020 - 13:44
لا تستطيع تركيا رجب اردوغان اعادة احياء مجد الامبراطورية المنهارة التي امتدت من اسيا الوسطى و بعض اجزاء اوروبا الى الجزائر على الحدود مع الامبراطورية المغربية لانها لم تعد دولة عظمى كما كانت ايام الامبراطورية العثمانية و لا تملك وسائل التوسع و السيطرة و النفوذ كاساطيل حاملات الطائرات او القوتين الاقتصادية و العسكرية المؤثرة لكنها تستطيع فرض وصايتها على مستعمراتها السابقة الضعيفة التي تحكمها انظمة غير شرعية و تعيش مشاكل مع شعوبها و هذا ما تاكد خلال زيارة اردوغان لدولة الجزائر مستعمرتها السابقة و حديثه نيابة عن عبدالمجيد تبون حينما طالبه باثباتات عن قتل المستعمر الفرنسي لخمسة ملايين جزائري حتى يستطيع الدفاع عن الشعب الجزائري الشقيق بعد ان خذله نظامه الغير الشرعي بسبب الخوف من فرنسا اما ليبيا الشقيقة فهناك لاعبين كبار مثل روسيا و فرنسا و لا يمكنه تحديهم لانه لا يملك قوة التاثير العسكرية و الاقتصادية التي تمتلكها هذه الدول لتبقى القارة الافريقية بعيدة عن طموحه امام النفوذ القوي للصين و المغرب و فرنسا و امريكا التي تشرف على قوات افريكوم لذالك من الصعب على اردوغان احياء امبراطوريته المريضة
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-3
16 - ملاحظ الأحد 16 فبراير 2020 - 13:47
كل الدول التي تشتغل على خدمة شعوبها بتفاني تبحث عن شراكات و في كل دول و مناطق العالم. و بما ان تركيا اصبحت في مصاف الكبار و بما ان افريقيا ارض خصبة . فمن المنطقي ان تبحث تركيا لنفسها عن موقع هنا . و لا علاقة لذلك مع العثمانيين . هي مصالح اقتصادية . كذلك تفعل الصين و روسيا و امريكا و قبلهم فرنسا . تركيا بلد مسلم نتمنى له كل التوفيق
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7
17 - مواطن الأحد 16 فبراير 2020 - 13:48
يتغلغل اينما اراد لايهمنا المهم الا يستغلنا لتصريف منتجاته وازدهار بلده ويتسبب في اغلاق المعامل المغربية وتسريح عمالها واستنزاف العملة الصعبة التي يحصل عليها المغرب بشق الانفس فالمغرب يعرف كيف يخيط ملابسه وكان يمكن الشراكة في هدا المجال دون اغراقنا بالملابس التركية والبسكويت والمنتجات الكمالية الاخرى
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0
18 - فاطمة لحرش الأحد 16 فبراير 2020 - 13:51
ومع ذلك ومع ان حكمه اي حكم واستعمار الدولة العثمانية لجميع الدول العربية دام لاكثر من 500 سنة لم يترك فيها لا طرقات ولا بنية تحتية ولا بنايات ولا تعليم حديث بالبلدان العربية .ترك الجهل والفقر والفوضى خلافا للاستعمار الفرنسي والانجليزي والايطالي كان رغم اني لا ادافع على اي استعمار . كان يشتغل ويبني ويقوم بتعليم الاطفال والفتيات. قلت ومع ذلك هناك في بلادي من يحن الى تركيا رغم انها لم تستعمر المغرب البلد الوحيد الذي لم يتم احتلاله من طرف الخلافة العثمانية نعم هناك الاخوان المسلمين بالمغرب وكتائب الكترونية تحن وتدافع عن ما فعله اردوغان بسوريا عندما فتح الحدود للدواعش لتدمير سوريا والعراق وايضا يدافعون عن تركيا لارسال ميليشيات النصرة وجند الشام ودواعش الى ليبيا لمحاربة الجيش الليبي ومساندة ميليشيات الوفاق وليس حكومة الوفاق وايضا الاخوانيون ببلادي يدافعون حتى على اتفاقية عقدها المغرب مع تركيا وكانت جلها لصالح تركيا يدافعون عن عدم اعادة الاتفاق او الغاءه اي يدافعون عن الاتراك اكثر من بلادهم
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0
19 - العربي العربي الأحد 16 فبراير 2020 - 13:51
تواجد تركيا في الجزائر امر عادي فلا يجب ان يغيب عن ذهننا ان الجزائر كانت تحت النفوذ التركي طيلة 460 سنة و كان يحكمها الدايات و الباشوات الاتراك طيلة كل هذه القروون
صعب على الجزائر التخلص من هذا ارث التاريخي الذي تعشش في اللاوعي الشعب الجزائري
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0
20 - Kambo الأحد 16 فبراير 2020 - 13:54
كلها يجر طوالو ويقلب منين يجيب اللعاقة.ولا العالم حلال و تركيا بوحدها حرام .شكون منعنا حتى حنا نردو امجاد جدودنا المرابطين .ياك حتى حنا مستثمرين كبار فافريقيا ايوا هدي هي الفرصة فين يولي العالم يضرب لينا الحساب.
اردوغان كيضرب على عرامو اما مسوقش لهضرة وحنا دايرين pause وكنهضرو عليه.
هذا زمان التكتلات يد وحدة مكتصفقش تا حنا واجب علينا نقلبو على مصلحتنا ماشي مصلحة غيرنا.
الفاهم يشرح للي مفاهم والو وتابع جيلالة بالنافخ.
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21 - كلام فارغ الأحد 16 فبراير 2020 - 13:58
تركيا أضعف و أجبن مما يتصور الكل هي مجرد كيان انتهازي يركب على الأحداث و يناوش هنا و هناك و سرعان ما يتقهقر الى الوراء لا يرجى منهم خير ما لهم اتجاه واضح مشوشون في أفكارهم الأتراك هم مع الصهاينة مع الروس مع الأمريكان مع الغرب مع الشرق المهم باختصار لا ينتظر منهم الشيء الكثير
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22 - سعيد من فرنسا الأحد 16 فبراير 2020 - 13:59
لقد ثبت تاريخيا أن جميع الإمبراطوريات التي حكمت وعاتت في البلدان فسادا عندما انهارت لم تعد لها قائمة ابدا هذه حقيقة تاريخية وحتمية والا فانظروا كيف كان مصير الإمبراطورية الرومانية والمنغولية و......... أما بالنسبة لتركيا كيف ينتظر الذين تأثروا بخطابات إردوغان هذا تاجر الدين أن يحرر فلسطين او يسترجع أمجاد المسلمين علما ان تركيا هي عضو في حلف الشمال الأطلسي وتركيا من بين الدول الأولى عالميا التي اعترفت بإسرائيل كدولة وترابطها بها علاقة دبلوماسية قوية وتبادل تجاري بمليارات الدولارات سنويا ناهيكم عن مناورات عسكرية مشتركة . والله انا لا أفهم عقلية بعض البشر ولكن كل ما قلته هو حقيقة لا يمكن نكرانها ابدا لكن إردوغان كما ثبت يلعب على سذاجة الشعوب العربية .
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23 - Marocaine الأحد 16 فبراير 2020 - 13:59
اضم تعليقي الى تعليق يونس الرباطي 6. و أذكر خرفان الخرافة و أذيال أردوخان المريض بجنون العظمة ان تركيا هي من باعت ليبيا الى ايطاليا قبل و الجزائر الى فرنسا مقابل بعض الجزر...اقرؤوا التاريخ شفاكم الله....
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