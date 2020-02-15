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الرئيسية | خارج الحدود | الهند تطالب تركيا بعدم التدخل في شؤونها الداخلية

الهند تطالب تركيا بعدم التدخل في شؤونها الداخلية

الهند تطالب تركيا بعدم التدخل في شؤونها الداخلية
هسبريس - د. ب. أ
السبت 15 فبراير 2020 - 14:31

دعت الهند، اليوم السبت، تركيا إلى عدم التدخل في شؤونها الداخلية. وقال رافيش كومار، المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية: "ندعو القيادة التركية إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للهند وأن يكون لديها فهم مناسب للحقائق، بما في ذلك التهديد الخطير الذي يمثله الإرهاب الذي مصدره باكستان وموجه للهند والمنطقة".

وأضاف: "الهند ترفض جميع الإشارات إلى جامو وكشمير، التي تعد جزءًا لا يتجزأ من ترابها".

وجاءت تصريحات المتحدث الهندي ردا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسبب تعليقاته بشأن جامو وكشمير خلال زيارته إلى باكستان، أمس الجمعة، وإعرابه عن دعم بلاده لموقف إسلام أباد من قضية كشمير.

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