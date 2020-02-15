ماكرون: روسيا تواصل زعزعة الاستقرار الأوروبي

هسبريس - إفي

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، إن روسيا ستواصل محاولات زعزعة استقرار أوروبا الغربية، مشيرا إلى احتمالية الدعوة لفرض عقوبات على موسكو كطريقة لمحاربة تدخلها في الانتخابات بدول أوروبية.

ودعا ماكرون إلى العمل مع روسيا من أجل خفض التصعيد، ولكنه حث في نفس الوقت الشركاء الأوروبيين على اتخاذ إجراءات أكثر حسما ومن بينها "نظام عقوبات"، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر الأمن في ميونيخ وردا على سؤال حول احتمالية حدوث تدخل في العمليات الانتخابية المقبلة.

واعتبر أن روسيا تطبق، إما عبر أطراف فاعلة خاصة أو عامة أو "وكلاء"، استراتيجيات تأثير للحصول على نتائج أقرب لمصالحها حين تجري انتخابات في دول أوروبية.

وأكد ماكرون أنه لا يمكن التغافل عن الأهداف التي حققها النظام الروسي فيما يتعلق بسياسته الخارجية حيال أوروبا الغربية.

وبين في هذا الصدد: "استراتيجية روسيا كانت مرافقة الحركات السياسية المناهضة لأوروبا والمناهضة للهجرة والمحافظة للغاية"، مضيفا أن "روسيا ستواصل محاولات زعزعة استقرار" أوروبا الغربية.

كما أشار الرئبس الفرنسي أيضا إلى العقوبات المفروضة من جانب قطاع من الاتحاد الأوروبي بسبب السياسية الروسية حيال أوكرانيا، وقال إنها ربما لم تحقق الغرض منها، ولكنه أوضح أنه لا يقترح رفعها.