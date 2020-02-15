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الرئيسية | خارج الحدود | فيروس "كورونا" يدفع صينيا إلى الانتحار بالسعودية

فيروس "كورونا" يدفع صينيا إلى الانتحار بالسعودية

فيروس "كورونا" يدفع صينيا إلى الانتحار بالسعودية
هسبريس - د .ب .أ
السبت 15 فبراير 2020 - 16:23

ذكرت مصادر إعلامية سعودية، اليوم السبت، أن مقيماً صينياً في العقد الثالث من عمره، قد ألقى بنفسه من الدور الثالث بأحد المستشفيات الحكومية بجدة، ولقي حتفه.

ونقلت صحيفة "سبق" السعودية الإلكترونية عن مصادر لم تسمها "إن مقيماً صينياً في العقد الثالث من عمره، قد ألقى بنفسه اليوم السبت من الدور الثالث بأحد المستشفيات الحكومية بجدة، ولقي مصرعه".

وأشارت المصادر إلى" أن الصيني- الذي لم تكشف عن هويته- تم عزله بالمستشفى بعد الاشتباه بأن يكون مصاباً بفيروس "كورونا"، فيما باشرت الجهات المختصة الحادث" دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

ومن المتوقع أن تعلن وزارة الصحة السعودية تفاصيل الحادث.

وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت في وقت اليوم عدم ظهور أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر في الصين مؤخرا وأدى إلى وفاة المئات وإصابة الآلاف.

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