24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:43
|08:10
|13:47
|16:47
|19:15
|20:30
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- احتفالية مولودية وجدة
- مفاهيم علم الأوبئة
- مكافحة العصابات تضع حدّا لإجرام شخصين بأكادير
- محكمة النقض تراهن على ضمان الأمن الاجتماعي
- هل ترفض الرباط تعيين السلوفاكي لايتشاك مبعوثا أمميا إلى الصحراء؟
ذكرى معركة بوڭافر .. عندما واجه المغاربة أبناء جلدتهم في صاغرو (5.00)
"البيجيدي" يعارض إعادة مشروع القانون الجنائي إلى "نقطة الصفر" (5.00)
- هل ترفض الرباط تعيين السلوفاكي لايتشاك مبعوثا أمميا إلى الصحراء؟ - (46)
- الأمطار تغيب عن سماء المغرب .. والقلق يُساور الفلاحين الصغار - (46)
- وزارة التربية تلقن أطفال التعليم الأولي "التعايش مع غير المسلمين" - (44)
- بنشرقي يقود الزمالك إلى لقب "السوبر الإفريقي" - (40)
- الملك محمد السادس يزور السعودية .. والترتيبات تنطلق خلال أيام - (39)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
فيروس "كورونا" يدفع صينيا إلى الانتحار بالسعودية
ذكرت مصادر إعلامية سعودية، اليوم السبت، أن مقيماً صينياً في العقد الثالث من عمره، قد ألقى بنفسه من الدور الثالث بأحد المستشفيات الحكومية بجدة، ولقي حتفه.
ونقلت صحيفة "سبق" السعودية الإلكترونية عن مصادر لم تسمها "إن مقيماً صينياً في العقد الثالث من عمره، قد ألقى بنفسه اليوم السبت من الدور الثالث بأحد المستشفيات الحكومية بجدة، ولقي مصرعه".
وأشارت المصادر إلى" أن الصيني- الذي لم تكشف عن هويته- تم عزله بالمستشفى بعد الاشتباه بأن يكون مصاباً بفيروس "كورونا"، فيما باشرت الجهات المختصة الحادث" دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.
ومن المتوقع أن تعلن وزارة الصحة السعودية تفاصيل الحادث.
وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت في وقت اليوم عدم ظهور أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر في الصين مؤخرا وأدى إلى وفاة المئات وإصابة الآلاف.