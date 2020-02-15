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الرئيسية | خارج الحدود | الرئاسة الجزائرية تحذر من نشر الأخبار "الكاذبة"

الرئاسة الجزائرية تحذر من نشر الأخبار "الكاذبة"

الرئاسة الجزائرية تحذر من نشر الأخبار "الكاذبة"
هسبريس - د.ب.أ
السبت 15 فبراير 2020 - 20:20

جددت اليوم السبت الرئاسة الجزائرية تحذيرها لوسائل الإعلام في البلاد مما وصفته بـ"عدم الالتزام بالبيان المتعلق بالمعلومات الرسمية"، معتبرة إياه "إمعان في نشر الأخبار الكاذبة".

وذكرت الرئاسة الجزائرية في بيان أن "عدم تقيد وسائل الإعلام الوطنية الخاصة ومختلف وسائط ومنصات الاتصال ببيانها السابق حول نشر المعلومات الرسمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية, يعد "إمعانا في نشر الأخبار المضللة والكاذبة، تتحمل الجهة الباثة لها مسؤوليتها الكاملة".

وأوضح البيان: "تذكر رئاسة الجمهورية مرة أخرى, وسائل الإعلام الوطنية الخاصة ومختلف وسائط ومنصات الاتصال, التي لم تلتزم ببيانها المؤرخ في 28 دجنبر الماضي, والمتضمن نشر المعلومات الرسمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية، بأن كل الأخبار ذات الطابع البروتوكولي، أو المتعلقة بالعلاقات الدولية في جانبها الخاص بنشاط السيد رئيس الجمهورية، تستسقى حصرا من مصدرها الرسمي برئاسة الجمهورية، أو عبر بيانات تنشر عن طريق وكالة الأنباء الجزائرية".

وتؤكد رئاسة الجمهورية على أن "عدم الالتزام بالبيان المشار إليه آنفا, يعتبر إخلالا متعمدا بأخلاقيات المهنة وإمعانا في نشر الأخبار المضللة والكاذبة, تتحمل الجهة الباثة لها مسؤوليتها الكاملة".

وكانت الرئاسة الجزائرية قد خاطبت مختلف وسائل الإعلام ببلادها، محذرة من نقل المعلومات التي لم ترد في وكالة الأنباء الوطنية أو صادرة في بيان رسمي عن جهة رسمية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - في حد ذاتها السبت 15 فبراير 2020 - 20:56
الرئاسة الجزائرية خبر كاذب......................
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5
2 - مراقب من قريب... السبت 15 فبراير 2020 - 20:57
القنوات الجزائرية كلها كذب في كذب لا تنشر من الحقيقة الا الضباب... ومع ذلك يحدر هذا الرئيس من الكذب والعالم كله يعلم أنه وصل إلى رئاسة الجزائر بالكذب
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