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الرئيسية | خارج الحدود | حصيلة وفيات "كورونا" تتخطى 1600 شخص

حصيلة وفيات "كورونا" تتخطى 1600 شخص

حصيلة وفيات "كورونا" تتخطى 1600 شخص
هسبريس - أ.ف.ب
الأحد 16 فبراير 2020 - 00:12

تخطت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس "كورونا" المستجد في الصين عتبة 1,600 شخص، اليوم الأحد، وذلك بعد إعلان وفاة 139 مصابا في مقاطعة هوباي مركز انتشار الفيروس.

وفي تقريرها اليومي، أفادت اللجنة الصحية في المقاطعة أيضا بتسجيل 1,843 إصابة جديدة بالفيروس.

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1 - amin sidi الأحد 16 فبراير 2020 - 00:35
سلام: الصين بلاد الاصالة من قديم الزمان والمعاصرة في هد الزمان والنتيجة عطاة فيروس كورونا..
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