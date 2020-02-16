حصيلة وفيات "كورونا" تتخطى 1600 شخص

هسبريس - أ.ف.ب

تخطت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس "كورونا" المستجد في الصين عتبة 1,600 شخص، اليوم الأحد، وذلك بعد إعلان وفاة 139 مصابا في مقاطعة هوباي مركز انتشار الفيروس.

وفي تقريرها اليومي، أفادت اللجنة الصحية في المقاطعة أيضا بتسجيل 1,843 إصابة جديدة بالفيروس.