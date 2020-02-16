زلزال بقوة 5,6 درجات يضرب أقصى شرق روسيا

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، اليوم الأحد، وقوع زلزال بقوة 5.6 درجات على سلم ريشتر في جزر الكوريل بأقصى شرق البلاد.

وكان مركز الزلزال على بعد 49,3 درجات من خط العرض الشمالي، و155,5 درجات من خط الطول الشرقي، على بعد 56 كيلومترا من جزيرة أونيكوتان.

وأضافت الهيئة أن بؤرة الزلزال كانت على عمق 13 كيلومترا، وأشارت رئيسة مركز رصد الزلازل إلى أن السكان المحليين لم يشعروا بالهزات الأرضية.