24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4208:0913:4616:4719:1620:31
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. هكذا يتغلغل أردوغان في إفريقيا لإحياء "إمبراطورية عثمانية بائدة" (5.00)

  2. ‪شهادات في أوراق الحقوقي محمد الصديقي .. نضال ومقاومة وحرية (5.00)

  3. كلاب ضالة تنهش طفلا .. وأسرته تناشد الملك (5.00)

  4. الصين تنظف الأوراق النقدية لوقف انتشار "كورونا" (5.00)

  5. رصيف الصحافة: أشغال تشييد برج محمد السادس تتوقف بالعاصمة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | إيقاف منتهك خصوصية مرشّح لعمودية مدينة باريس

إيقاف منتهك خصوصية مرشّح لعمودية مدينة باريس

إيقاف منتهك خصوصية مرشّح لعمودية مدينة باريس
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 16 فبراير 2020 - 12:48

أعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم الأحد، اعتقال شريك الفنان الروسي الذي أقر بمسؤوليته عن نشر مقطع الفيديو الجنسي الذي أطاح بمرشح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من السباق الانتخابي لمنصب عمدة باريس.

كما أعلن مكتب الادعاء في باريس أنه تم اعتقال شريك الرسام الروسي، بيوتر بافلينسكي، لاستجوابه على خلفية الاشتباه في تورطه في انتهاك للخصوصية ونشر صور جنسية دون موافقة صاحبها.

وكان بنجامين جريفو، وهو حليف مقرب من ماكرون، قد أعلن أمس الأول الجمعة انسحابه من السباق بعد نشر الصور على موقع على الإنترنت يحمل اسم "بافلينسكي". وقام لاحقا بتقديم شكوى إلى الشرطة.

حزب ماكرون، المنتمي إلى تيار الوسط، يعمل جاهدا للبحث عن مرشح بديل للانتخابات الرمزية إلى حد كبير، وذلك قبل شهر واحد فقط من الجولة الأولى للتصويت. وتتصدر العمدة الاشتراكية المنتهية ولايتها آن هيدالجو استطلاعات الرأي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.