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كُتّاب وآراء
إيقاف منتهك خصوصية مرشّح لعمودية مدينة باريس
أعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم الأحد، اعتقال شريك الفنان الروسي الذي أقر بمسؤوليته عن نشر مقطع الفيديو الجنسي الذي أطاح بمرشح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من السباق الانتخابي لمنصب عمدة باريس.
كما أعلن مكتب الادعاء في باريس أنه تم اعتقال شريك الرسام الروسي، بيوتر بافلينسكي، لاستجوابه على خلفية الاشتباه في تورطه في انتهاك للخصوصية ونشر صور جنسية دون موافقة صاحبها.
وكان بنجامين جريفو، وهو حليف مقرب من ماكرون، قد أعلن أمس الأول الجمعة انسحابه من السباق بعد نشر الصور على موقع على الإنترنت يحمل اسم "بافلينسكي". وقام لاحقا بتقديم شكوى إلى الشرطة.
حزب ماكرون، المنتمي إلى تيار الوسط، يعمل جاهدا للبحث عن مرشح بديل للانتخابات الرمزية إلى حد كبير، وذلك قبل شهر واحد فقط من الجولة الأولى للتصويت. وتتصدر العمدة الاشتراكية المنتهية ولايتها آن هيدالجو استطلاعات الرأي.