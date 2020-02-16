مسؤول سعودي: الغدر الإيراني قتل رفيق الحريري

هسبريس ـ مُتابعة

أكد الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، أن "ميليشيا الغدر الإيرانية اغتالت رفيق الحريري، رئيس الوزراء اللبناني الأسبق؛ إلا أن مشروعه الوطني بقي يواجه تلك الميليشيات التي قتلته وسط بيروت".

وقال الأمير خالد بن سلمان عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الأحد، إن "الراحل رفيق الحريري، رئيس وزراء لبنان الأسبق، كان قائدًا وطنيًّا مصلحًا".

وأضاف: "رحل رفيق إلى جوار ربه، وستبقى رؤيته ومشروعه الوطني الذي يصبو إلى تحقيق الاستقرار والازدهار والتعايش في مواجهة مشاريع الميليشيات الطائفية التي لا تؤمن بالوطن ولا كرامة المواطن".

وتابع بن سلمان: "استشهد قبل 15 عامًا رفيق الحريري، كان قائدًا وطنيًّا مصلحًا، قاد مسيرة إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في وطنه وابتعث الآلاف من أبناء شعبه من مختلف الطوائف، اغتالته ميلشيات الغدر الإيرانية التي ضاقت ذرعًا به وبمشروع النهضة الوطني الذي كان يدافع عنه، فهي لا تعرف إلا ثقافة الدمار".

واغتيل رفيق الحريري، رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، في 14 فبراير عام 2005 في تفجير ضخم استهدف موكبه في العاصمة اللبنانية بيروت، وأسفر عن مقتل 21 شخصًا آخر وإصابة 231 فردا.