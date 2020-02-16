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كُتّاب وآراء
جيش إسرائيل: "حماس" اخترقت هواتف عسكريين
أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن حركة المقاومة الإسلامية، المشتهرة اختصارا بتسمية "حماس"، تمكنت من اختراق الهواتف المحمولة لعشرات من الجنود الإسرائيليين.
وقال الليوتنان كولونيل جوناثان كونريكوس إن الحركة كانت تأمل في جمع معلومات استخباراتية من خلال ذلك.
الجيش الإسرائيلي قال إنه تمكين، بالتعاون مع جهاز الأمن الداخلي "شين بيت"، من إحباط المخطط بعدما أبلغ جنود عن محاولات مشبوهة للاتصال بهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال كونريكوس إنه تبين أن الشابات الجذابات اللاتي كنّ وراء محاولات الاتصالات "شخصيات وهمية".
وكان يتم حث الجنود على تحميل تطبيقات تسمح لهم بتبادل الصور لفترة وجيزة، والتي تختفي بعد 30 ثانية، وتقوم هذه التطبيقات بإدخال برامج ضارة لهواتفهم.