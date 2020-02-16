الخطوط الجوية اللبنانية تتحول إلى التعامل بالدولار

هسبريس - رويترز

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية، المملوكة للدولة، سوف تقبل فقط الدفع بالدولار اعتبارا من غد الاثنين؛ فيما تعاني البلاد من أزمة سيولة للنقد الاجنبي.

وقوبل القرار، الذي أكده مصدر من شركة الطيران، بانتقادات من زعيم التيار الوطني الحر جبران باسيل، وزير الخارجية السابق، الذي وصفه بغير القانوني.

وكتب عضو البرلمان فؤاد مخزومي، في تغريدة على تويتر، أن القرار "سيضع اللبنانيين في الإقامة الجبرية ويجب أن يلغى".

ويعاني لبنان من أزمة مالية غير مسبوقة طفت على السطح في أواخر العام الماضي؛ مع تباطؤ التدفقات المالية على البلاد واندلاع احتجاجات ضد النخبة الحاكمة في البلد بسبب الفساد وسوء التدبير.

وذكرت الوكالة نفسها أن الناقل الجوي اللبناني سيقبل بطاقات الدفع والشيكات المصرفية شرط أن تكون العملية بالعملة الصعبة.