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الرئيسية | خارج الحدود | حصيلة وفيات فيروس كورونا تتخطى 1700 شخص

حصيلة وفيات فيروس كورونا تتخطى 1700 شخص

حصيلة وفيات فيروس كورونا تتخطى 1700 شخص
هسبريس - أ.ف.ب
الاثنين 17 فبراير 2020 - 00:17

تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الصين الـ1,700 ضحية الإثنين، بعد وفاة 100 شخص في مقاطعة هوباي الأكثر تضررا من هذا الوباء وحيث ظهر الفيروس لأول مرة.

وأفادت اللجنة الصحية الوطنية في المقاطعة في تقريرها اليومي بتسجيل 1,933 إصابة جديدة الإثنين، ما يضع حدا لانخفاض سُجل على مدى الأيام الثلاثة الماضية في عدد الإصابات الجديدة.

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