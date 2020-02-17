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الرئيسية | خارج الحدود | دول في الاتحاد الأوروبي تبادر إلى الاعتراف بفلسطين

دول في الاتحاد الأوروبي تبادر إلى الاعتراف بفلسطين

دول في الاتحاد الأوروبي تبادر إلى الاعتراف بفلسطين
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 17 فبراير 2020 - 11:40

أفادت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية بأن مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي، تقودها لوكسمبورغ، تخطط لطرح مبادرة لاعتراف أوروبي مشترك بدولة فلسطينية، وذلك ردا على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير خارجية لوكسمبورغ، جان أسيلبورن، بحث بالفعل المبادرة مع وزراء خارجية كل من أيرلندا وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا والبرتغال، وفنلندا والسويد ومالطا وسلوفينيا.

ورغم أن دولا أوروبية تعترف بصورة منفردة بالدولة الفلسطينية، فإن الاتحاد الأوروبي ككل لا يعترف بها، حيث يتبنى موقفا بأنه يتعين تسوية قضية الدولة الفلسطينية من خلال مفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين في إطار حل الدولتين.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل بعثت برسائل إلى الدول التي ترعى المبادرة الأوروبية جاء فيها:"هذا ليس الوقت المناسب للاعتراف الأحادي بدولة فلسطينية، لأنه سيحول دون إمكانية الدخول في مفاوضات مباشرة بين الجانبين من أجل الوصول إلى اتفاق دائم"، مضيفة أن إسرائيل تحاول حاليا إقناع الأوروبيين بمنح مبادرة السلام الأمريكية فرصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - زرهوني الاثنين 17 فبراير 2020 - 11:56
ننتظر من الدول العربية أن تحذو حذو هذه الدول الأوروبية فتعترف حقيقة بفلسطين وليس بالشعارات.
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3
2 - مومو الاثنين 17 فبراير 2020 - 12:02
و مادا فعلت اادول العربية غير ااهرولة الى التطبيع مع الكيان الصهيوني
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