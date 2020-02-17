سلطات الإمارات تصدر ترخيصا بتشغيل محطة نووية

هسبريس ـ مُتابعة

قال مسؤول كبير، اليوم الاثنين، إن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بالإمارات أصدرت رخصة تشغيل للمفاعل الأول في أول محطة للطاقة النووية بالعالم العربي، مما يمهد الطريق لبدء الإنتاج في وقت لاحق من العام الجاري.

كان الموعد المقرر لافتتاح محطة براكة النووية في أبوظبي، التي تشيدها شركة كوريا للطاقة الكهربائية (كيبكو)، في 2017، لكن بدء تشغيل مفاعلها الأول تأجل عدة مرات.

وقال حمد الكعبي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة خلال مؤتمر صحفي إن الترخيص الممنوح لمشغل المحطة، نواة للطاقة، مدته 60 عاما.

وأضاف أن بمقدور نواة الآن البدء في الاستعداد للعمليات التجارية حيث ستستمر التجارب لبضعة أشهر. بينما ستضم براكة عند استكمالها أربعة مفاعلات بقدرة إجمالية 5600 ميجاوات.

وكتب الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، في حسابه الرسمي على تويتر، "يمثل اليوم فصلا جديدا في مسيرتنا لتطوير الطاقة النووية السلمية بإصدار رخصة تشغيل أول (وحدة في) محطة براكة".

وقال الكعبي إن تشييد المفاعل الثاني "اكتمل بنسبة 95 بالمئة" وإن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بدأت النظر في رخصة تشغيل له.

كانت وكالة أنباء الإمارات الرسمية أوردت الشهر الماضي أن تقييما أجراه مركز أتلانتا التابع للرابطة العالمية لمشغلي الطاقة النووية قد خلص إلى جاهزية المفاعل الأول لبدء المرحلة التشغيلية.