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الرئيسية | خارج الحدود | ألمانيا تطارد مستهدفي قاعة حفلات بإطلاق الرصاص

ألمانيا تطارد مستهدفي قاعة حفلات بإطلاق الرصاص

ألمانيا تطارد مستهدفي قاعة حفلات بإطلاق الرصاص
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 17 فبراير 2020 - 12:50

تواصل السلطات الألمانية تحقيقاتها بحثا عن المتورطين في واقعة إطلاق النار التي حدثت بقاعة "تيمبودروم" للاحتفالات، في العاصمة برلين، والتي أسفرت عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين مساء الجمعة الماضي.

وتحدثت تقارير إعلامية عن ملاحقة الشرطة لعدة رجال مشتبه بهم. وبحسب البيانات فقد عثرت السلطات في مكان الجريمة على نوعين مختلفين من بقايا الرصاصات.

بيانات الادعاء العام أوردت أن القتيل والمصابين الأربعة ينحدرون من أصول تركية، وتتراوح أعمارهم بين 28 و 52 عاما، بينما تبحث الشرطة عن أربعة مشتبه بهم.

جدير بالذكر أن عرضا كوميديا تركيا كان يقام بالقاعة خلال استهدافها بإطلاق الرصاص الحي، ولم يتضح بعد ما إذا كانت للجريمة صلة بالعرض نفسه.

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